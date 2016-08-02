حقيقة وفاة الشيخ عمر عبد الكافي

المواطن - القاهرة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد وفاة الداعية المصري الدكتور عمر عبد الكافي بعد صراع مع المرض.

وامتلأت التغريدات بعبارات التعزية والرثاء وتعداد مناقب الشيخ ، الا ان الأمر قوبل بعاصفة من التكذيب من قبل أشخاص على صلة بالشيخ.

وقال حساب قناة الندى الفضائية التي تذيع لقاءات مع الشيخ ان خبر وفاة عمر عبد الكافي ليس حقيقيا وأنه بخير وبصحة جيدة داعية الجميع الى توخي الدقة في نشر الأخبار.

واكد عدد من المغردين انهم تواصلوا مع مدير اعمال الشيخ الذى نفى صحة الخبر.

يذكر ان عمر عبد الكافي شحاتة من مواليد 1 مايو 1951م، في المنيا بصعيد مصر وهو داعية إسلامي إهتم بالإعجاز العلمي في القرآن واللغة العربية وأحدايث الدار الآخرة.

متزوج من حفيدة الشيخ محب الدين الخطيب، وكانت مدرسة بجامعة القاهرة في قسم الوثائق والمكتبات، ورُزِقا ثلاثة أولاد “أحمد وعمار وبلال” وابنتين “هدى وندى”.