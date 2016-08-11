صور نادرة.. في #ذكرى_وفاة_طلال_مداح

المواطن – سمر سعيد

لُقب بصاحب “الحنجرة الذهبية” و”قيثارة الشرق” و”صوت الأرض” و”فارس الأغنية السعودية” و”فيلسوف النغم الأصيل”.

أطلق عليه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اسم “زرياب”، بينما أطلق عليه الفنان محمد عبده اسم “أستاذ الجميع”، إنه الملحن والمغني (طلال مداح) الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق #ذكرى_وفاة_طلال_مداح في ذكرى وفاة الملحن والمطرب الكبير.. وانهالت التغريدات الداعية له بالرحمة والمغفرة.

وقالت أماني: “رحمة الله عليك يا صوت الأرض”.

وقال أبو ميار: “رحم الله صوت الأرض وقيثارة الشرق والغرب”. وغرد أبو بندر البلوي: “رحمك الله يا أبوعبدالله”.

وأضاف المغرد حمدان: “الله يرحمك يا أبوعبدالله وهل للفن بقية بعدك!”. وتابع نادر العجميّ: “عشاق ليلة تفارقوا وصاروا بعيد”.

وغردت شروق عبدالله: “بكت العيون فراقه وذبلت أمانينا دمعة على اللي راح دمعة أسى وجراح”.

وغرد سعيد البكري قائلاَ: باللحن الـ (بليغ) يتجلّى (صوت الأرض) حتى يلامس السماء.

وقالت آبيـر النصر عبر حسابها على تويتر: “رحل طلال وبقي صوته، زرع لنا ذكرى جميلة وعظيمة قدم فناً كبيراً وعظيماً يطرب مسامع الجميع، رحمك الله”.