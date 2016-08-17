هنا .. جدول تقسيم وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم

المواطن – شريف النشمي – الرياض
أعلن المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي توزيع وظائف المستخدمين للرجال والنساء على إدارات التعليم حسب الإحتياج .
منوهاً على ضرورة اختيار الأكفاء من الراغبين بالإلتحاق بوظائف حراس وحارسات المدارس
وكشف الحربي أنه في الأيام القادمة سيكون هناك فرص أخرى لتوفير عدد آخر من حراس المدارس .
وقدم الحربي شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دعمه لبرامج الأمن المدرسي وتوفير وظائف لحراس المدارس في إدارات التعليم .
وجاء تقسيم الوطائف حسب الجدول المرفق .