هنا .. جدول تقسيم وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم

هنا .. جدول تقسيم وظائف حراس المدارس على إدارات التعليم

2016/08/17
الساعة 3:21 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – شريف النشمي – الرياض

أعلن المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي توزيع وظائف المستخدمين للرجال والنساء على إدارات التعليم حسب الإحتياج .
منوهاً على ضرورة اختيار الأكفاء من الراغبين بالإلتحاق بوظائف حراس وحارسات المدارس
وكشف الحربي أنه في الأيام القادمة سيكون هناك فرص أخرى لتوفير عدد آخر من حراس المدارس .
وقدم الحربي شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على دعمه لبرامج الأمن المدرسي وتوفير وظائف لحراس المدارس في إدارات التعليم .

وجاء تقسيم الوطائف حسب الجدول المرفق .

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