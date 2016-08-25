هنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

المواطن – الرياض

تتيح وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر عِدة وسائل بهدف التسهيل على المواطن والمقيم في التعامل مع المرور.

وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية تُمكّن المواطن والمقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المُسجّلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

ويتيح موقع وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق إدخال رقم الهوية، ثم إدخال الرمز التأكيدي، ومن ثم الضغط على بحث.

كما يُمكِنُ الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية عبر إدخال رقم الهوية، ورقم المخالفة للاطّلاع على تفاصيل كل مُخالفة على حِدة.

STC 805580

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