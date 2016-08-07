هُنا .. موعد اختبارات قياس القدرات للصف الثاني والثالث الثانويّ

المواطن – سعد البحيري

يبدأ المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، في تلقي طلبات التسجيل، لاختبارات الصف الثاني والثالث الثانوي.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم لاختبارات قياس، اعتباراً من يوم ١١/١١/١٤٣٧ وحتى ١٧/١٢/١٤٣٧، بالنسبة للفترة الأولى ذكور، في حين يكون التسجيل للفترة الثانية اعتباراً من 3/4/1438 إلى 8/5/1438.

وحدد قياس، موعد امتحان الذكور في الفترة الأولى من 27/11438، وحتى 29 من ذات الشهر، وبالنسبة للفترة الثانية يكون الاختبار من 18/6/1438 وحتى 20/6 من ذات الشهر.

وبالنسبة للإناث، يبدأ تسجيل لاختبارات “قياس”، بالنسبة للفترة الأولى من 18/11 الجاري إلى يوم 17 من الشهر المقبل، فيما يكون تسجيل الفترة الثانية للإناث من 10/4 إلى 5/8 من العام 1438، على أن يكون الاختبار في الفترة الأولى من 3 إلى 5/2/1438، وبالنسبة للفترة الثانية من 24 إلى 26/6/1438.

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