وظائف شاغرة برياض الأطفال بجمعية البر بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية البر بمحافظة الأحساء عن توفر (22) وظيفة شاغرة للنساء لدى رياض الأطفال في الهفوف والمبرز، وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- معلمة أساسية- (عدد 6 وظائف): بكالوريوس تخصص رياض أطفال.

2- معلمة مساعدة- (عدد 9 وظائف): بكالوريوس تخصص رياض أطفال.

3- معلمة لغة إنجليزية: بكالوريوس تخصص انجليزي.

4- حاضنة أطفال- (وظيفتان): ثانوية عامة وما فوق.

5- مشرفة تغذية (مقصف): ثانوية عامة وما فوق.

6- مستخدمة ومرافقة باص- (عدد 3 وظائف): ثانوية عامة وما فوق.

ودعت الجمعية لمن ترغب في المسابقة على فرص الوظائف تعبئة النموذج مع اختيار الوظيفة المتسابق عليها عبر الرابط التالي اضغط هنا http://ahsaber.org/?page_id=127076 .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :