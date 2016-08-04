وظائف شاغرة برياض الأطفال بجمعية البر بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جمعية البر بمحافظة الأحساء عن توفر (22) وظيفة شاغرة للنساء لدى رياض الأطفال في الهفوف والمبرز، وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- معلمة أساسية- (عدد 6 وظائف): بكالوريوس تخصص رياض أطفال.
2- معلمة مساعدة- (عدد 9 وظائف): بكالوريوس تخصص رياض أطفال.
3- معلمة لغة إنجليزية: بكالوريوس تخصص انجليزي.
4- حاضنة أطفال- (وظيفتان): ثانوية عامة وما فوق.
5- مشرفة تغذية (مقصف): ثانوية عامة وما فوق.
6- مستخدمة ومرافقة باص- (عدد 3 وظائف): ثانوية عامة وما فوق.
ودعت الجمعية لمن ترغب في المسابقة على فرص الوظائف تعبئة النموذج مع اختيار الوظيفة المتسابق عليها عبر الرابط التالي اضغط هنا http://ahsaber.org/?page_id=127076 .