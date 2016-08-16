وظائف شاغرة في جامعة تبوك لحملة الماجستير والدكتوراه للعمل بـ”الساعة”

المواطن- خالد الأحمد – تبوك

أعلنت جامعة تبوك، حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة، من حملة الماجستير والدكتوراه، في عددٍ من التخصصات النظرية والعملية، باستثناء بعض التخصصات المطلوبة، التي يُمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها.

وقالت جامعة تبوك، إن التقديم لا يعني القبول، موضحة أن الوظائف المُتاحة؛ تشمل: (مُحضِّر معمل كيمياء أو كيمياء حيوية، مُحضِّر مختبر حاسب، مُحضِّر معمل أحياء أو فيزياء، فني مختبر لغة إنجليزية، فني مختبر حاسوب، فني معمل هندسي)، (ذكور / إناث)، وذلك للاستفادة من خدماتهم التدريسية، حسب الاحتياجات الفعلية للفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي (1437/1438 هـ)، وفقاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية، من غير منسوبي الجامعة (العمل بالساعة).

وأوضحت الجامعة، أن عقد التعاون فصلي وليس سنوياً، ولا يعتبر مضمون هذا العقد الفصلي توظيفاً أو وعداً بالتوظيف؛ ولا يحق للمتعاون مطالبة جامعة تبوك أو أي من فروعها بالتوظيف جراء الاستفادة من خدمات المتعاون، وأن التدريس العملي يعامل على أساس كل وحدتين تدريسيتين عمليتين بوحدة تدريسية نظرية واحدة؛ وفق الشروط التالية:

1. أن لا تقل الدرجة العلمية للمتعاون عن الماجستير في التخصص المطلوب للتدريس النظري، ولا يُسمح بالتعاون مع حملة البكالوريوس إلا في التدريس العملي أو الفني (كفنيي المعامل أو المختبرات).

2. أن لا يقل التقدير في آخر مؤهل علمي عن (جيد جداً)، باستثناء تخصصات كليات الطب والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة.

3. أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم للتعاون بنظام الانتظام الدراسي.

4. أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون، أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق.

5. أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون، قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (إذا كان يعمل) خلال آخر خمس سنوات سابقة، لتقديمه لطلب التعاون.

6. يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق: (1437/11/18 هـ)، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس (1437/11/22 هـ).

7. لن يُنظر في المستندات التي تخالف الشروط المذكورة أعلاه، ويُعتبر الطلب مُلغى.

8. التقديم لا يعني القبول.

9. في حال القبول، يشترط إحضار موافقة رسمية صريحة من جهة العمل لمن يعمل.

التخصصات حسب المقر:

1- جامعة تبوك: التربية الخاصة (شطر الطلاب والطالبات)، اللغات والترجمة (شطر الطلاب والطالبات)، الدراسات الإسلامية (شطر الطالبات)، الإدارة والتمويل والاستثمار والتسويق والمحاسبة (شطر الطلاب والطالبات)، نظم المعلومات الإدارية (شطر الطلاب)، السكن وإدارة المنزل (شطر الطالبات)، الشريعة والأنظمة (شطر الطلاب والطالبات)، التمريض وتقنية المختبرات الطبية (شطر الطلاب والطالبات)، والعلاج الطبيعي (شطر الطلاب)، الأحياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء والكيمياء الحيوية (شطر الطلاب والطالبات)، علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس (السنة التحضيرية شطر الطلاب والطالبات).

2- فرع الجامعة بتيماء: الإدارة (شطر الطالبات)، الدراسات الإسلامية واللغات والترجمة والكيمياء والفيزياء، الرياضيات (شطر الطلاب والطالبات)، علوم الحاسب (شطر الطالبات).

3- الكلية الجامعية بمحافظة ضباء: الإدارة واللغة العربية والكيمياء (شطر الطلاب)، الدراسات الإسلامية (شطر الطالبات)، اللغات والترجمة وعلوم الحاسب (شطر الطلاب والطالبات).

4- الكلية الجامعية بمحافظة أملج: اللغات والترجمة والأحياء والفيزياء والكيمياء والدراسات الإسلامية والرياضيات وعلوم الحاسب واللغة العربية (شطر الطلاب والطالبات)، التمريض (شطر الطالبات)، علم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس (شطر الطلاب والطالبات).

5- الكلية الجامعية بمحافظة الوجه: الرياضيات واللغات والترجمة (شطر الطلاب والطالبات)، اللغة العربية والكيمياء (شطر الطلاب).

6- الكلية الجامعية بمحافظة حقل: اللغات والترجمة والدراسات الإسلامية والرياضيات (شطر الطلاب والطالبات)، الفيزياء والكيمياء والإحصاء (شطر الطلاب)، علوم الحاسب (شطر الطالبات).

الوثائق والمستندات المطلوبة (تظهر في الرابط):

1. صورة مصدقة (طبق الأصل) عن آخر مؤهل علمي مع إحضار الأصل للمطابقة.

2. صورة مصدقة (طبق الأصل) عن كشف الدرجات لآخر مؤهل مع إحضار الأصل للمطابقة.

3. صورة من بطاقة الأحوال المدنية (سارية المفعول).

4. السيرة الذاتية للمتقدم للتعاون باللغتين العربية والإنجليزية.

5. شهادات الخبرة (إن وجدت) مع برنت من التأمينات الاجتماعية إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.

6. صورة عن البرامج والدورات التدريبية (إن وجدت).

7. خطاب تعريفي من جهة عمله الأصلية (إذا كان المتقدم يعمل) يُحدد فيه الرتبة أو المرتبة الإدارية أو المستوى الوظيفي للمتقدم للتعاون.

8. خطاب موافقة من جهة عمله الأصلية على التعاون مع الجامعة سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.

ودعت الجامعة من يجد في نفسه الكفاءة في التدريس، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنظمة للتعاون في جامعة تبوك، التقدم بطلب التعاون؛ من خلال الرابط التالي: من هنا.