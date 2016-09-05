افتتاح الفرع النسائي للأحوال المدنية في عيون الجواء

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

افتتحت الأحوال المدنية فرعها النسائي بمحافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم، والواقع على طريق الملك فهد.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الأصقه: أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدني للنساء كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما.

وأضاف: أن الهدف من إنشاء المكتب هو التيسير على المواطنات والسرعة في تقديم الخدمات لهن، مبيناً بأنه سيتم افتتاح عدد من المكاتب النسائية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة لتسهيل حصول المواطنات على خدمات الأحوال المدنية.

وتابع “الاصقه”: أن مكتب الأحوال المدنية الواقع في مجمع العثيم مول بمدينة بريدة يعمل حتى الساعة السادسة مساءً، كما أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمواعيد وعدد أيام العمل في جميع المكاتب النسوية مما يتيح فرصة لخدمة أكبر عدد من المواطنات، مؤكداً في الوقت الحالي يتم خدمة المرضى وذوي الظروف الخاصة وكبار السن من الجنسين عبر الخدمات المتنقلة للتسهيل عليهم من عناء ومشقة الحضور للمكاتب وخدمتهم في مقر إقامتهم.

يُشار بأن الأحوال المدنية تقدم خدماتها حالياً عبر الفروع النسائية بمنطقة القصيم من خلال فرعي مدينة بريدة وفرع محافظة عنيزة وفرع مدينة الرس.