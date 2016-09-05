بالفيديو والصور.. طريب تستقبل جثمان الشهيد “الظلافيع”

المواطن – سعيد ال هطلاء – طريب

استقبل وكيل محافظة طريب، شايع بن محمد بن سياف، جثمان شهيد الوطن الرقيب أول وازع بن سالم بن فهم الظلافيع الجرابيع، بعد أن هبطت طائرة الإخلاء الطبي في محافظة طريب، صباح اليوم، ويرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بطريب، وأسرة الشهيد، وعدداً من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

والرقيب أول وازع الظلافيع، اِستُشهد أمس الأحد، أثناء قيامه بمهام عمله للدفاع عن حدود الوطن، في مركز علب بقطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير،

من جهته، أدى وكيل محافظة طريب، شايع بن محمد بن سياف، بعد صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الرقيب أول وازع بن سالم بن فهم الظلافيع، الذي استشهد أمس، أثناء تأديته عمله في الدفاع عن دينه ووطنه، والتصدي للعدو بمركز علب بظهران الجنوب.

ونقل وكيل محافظة طريب، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الظلافيع، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبّر ذوو الشهيد من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعاً ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

(المواطن)، تُعزي أسرة الشهيد ، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين.







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