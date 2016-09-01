تعليم محايل يعلن عن توفّر وظائف حراس على لائحة المستخدمين

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير عن توفّر عدد وظائف (حراس) على لائحة المستخدمين شاغرة في بعض مدارس البنين والبنات على مستوى الإدارة وفق الاحتياج، وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، ومن لديه الرغبة التقديم مباشرة على برنامج (ساعد) من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29/ 11/ 1437هـ ولمدة (10) أيام، وذلك حسب الشروط التالية:

١- أن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

٢- ألّا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات، و(25) عامًا لمدارس البنين.

٣- أن يكون محصنًا (متزوج) لما يخص حراس مدارس البنات.

٤- أن يكون حَسن السيرة والسلوك.

٥- ألّا يكون له سوابق لدى الجهات الأمنية.

٦- أن يكون لائقًا صحيًا (يجتاز الفحص الطبي).

٧- سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

٨- ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام (ساعد) على أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل.

٩- يلغي هذا الإعلان ما سبقه من إعلانات، ولا تستقبل الإدارة أي طلبات ورقية، والاكتفاء بالتقديم على برنامج ساعد.