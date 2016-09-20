شاهد.. طريقة حجز موعد الأحوال المدنية على الإنترنت

المواطن – سعد البحيري

تواصل وزارة الداخلية، تقديم خدمة حجز موعد الأحوال المدنية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المراجعين، حيث يقوم المُستخدم بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية، من هنا، ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية، ومن ثم اختيار أيقونة الأحوال المدنية.

وحتي يتم الاستفادة من خدمة حجز موعد الأحوال المدنية، يتطلب النظام إدخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وكذلك الرمز المرئي للتحقق من الشخص الذي يستخدم الخدمة، بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحقق من بياناتي.

ولاتمام حجز موعد الأحوال، يتم فتح شاشة المواعيد المُتاحة للاختيار من بينها حول الخدمات المطلوبة، ثم اختيار فرع الأحوال المدنية المطلوب مراجعته.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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