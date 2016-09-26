فتح باب القبول لدبلوم التربية العام في جامعة #جازان

المواطن – خالد الأحمد – جازان

أعلنت جامعة جازان عن فتح باب القبول في الدبلوم العام في التربية للعام الجامعي 1438/1437هـ.

وقالت الجامعة إن شروط القبول تشمل:

1- أن يكون المُتقدّم سعوديّ الجنسية أو مِن أم سعودية.

2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس انتظامًا بتقدير جيد على الأقل.

3- أن يكون المُتقدم حَسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.

4- ألّا يكون قد مضى على تخرجه في مرحلة البكالوريوس خمس سنوات.

5- أن يكون متفرغًا للدراسة.

6- الأولوية لخريجي جامعة جازان.

7- القبول للمتخصصين في المجالات التالية؛ وفق عدد المقاعد المتاحة: (الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء – الأحياء – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية – الشريعة والدراسات الإسلامية – الحاسب الآلي).

آلية القبول:

– التقديم إلكترونيًا وسيكون القبول مبنيًا على الأولوية وفق معدل البكالوريوس حتى انتهاء المقاعد المتوفّرة، علمًا أن أصل الوثائق مطلوبة للتحقق من دقة جميع البيانات المدخلة، وسوف يتم استبعاد الطلب لأي متقدم يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة.

– تبدأ فترة التقديم للقبول يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ، وتنتهي يوم السبت الموافق 1437/12/30هـ.

المستندات المطلوبة:

1- صورة طبق الأصل من وثيقة درجة البكالوريوس.

2- صورة طبق الأصل من السجل الأكاديمي.

3- صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

4- صورة بطاقة العائلة للطالبات في حال عدم وجود بطاقة أحوال.

وأوضحت الجامعة، أن مدة الدراسة فصلان دراسيان متضمنة التدريب، ومقر الدراسة في كلية التربية (مقر الطلاب في “أبو عريش” + مقر الطالبات في “صبيا”).

وللدخول على رابط التقديم اضغط هنا.