المواطن – خالد الأحمد

أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، عن فتح باب القبول والتسجيل في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، عن طريق بوابة القبول والتسجيل الإلكتروني لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من هنا، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 24-12-1437هـ، ويستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 01-01-1438هـ لمدة سبعة أيام.

وقال الدفاع الجوي، إن التقديم مُتاحٌ لحملة الثانوية العامة على (وظيفة عريف فني/ جندي أول فني)، وذلك حسب مدة الدراسة التخصصية بقوات الدفاع الجوي، والتي سوف تكون الدراسة باللغة الإنجليزية ولخريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد المهنية الصناعية ومراكز التدريب العسكري المهني، وما يعادلها على وظيفة (وكيل رقيب فني/ عريف فني/ جندي أول فني/ جندي فني)؛ حسب مدة الدراسة.

شروط القبول والالتحاق:

1- أن يكون المتقدم سعوديَّ الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ مَنْ نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حَسنُ السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ اعتباره إليه.

3- أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

4- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية.

5- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

6- ألّا يكون المتقدم قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

7- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

8- ألّا يكون الطالب موظفًا في أي جهة حكومية (لحملة الثانوية العامة).

9- ألّا يكون قد مضى على حصول الطالب على المؤهل العلمي أكثر من ثلاث سنوات (لحملة الثانوية العامة).

10- أن يكون حاصلًا على نسبة (70%) فأعلى (لحملة الثانوية العامة).

11- أن يكون الطالب المتقدم غير متزوج (لحملة الثانوية العامة).

12- ألّا يقل عمر الطالب عن (17) سبعة عشر عامًا، ولا يزيد عمره عن (26) ستة وعشرين عامًا (لحملة الثانوية العامة).

13- ألّا يقل عمر المتقدم من خريجي الكليات والمعاهد عن (17) سبعة عشر عامًا، ولا يزيد عمره عن (40) أربعين عامًا.

14- ألّا يكون المتقدم من خريجي الكليات والمعاهد متزوجًا من غير سعودية.

وللاطّلاع على المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الفنية بقوات الدفاع الجوي اضغط هنا.