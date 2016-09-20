هُنا.. أسماء المقبولين في وظائف الأمن والسلامة بالجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الجامعة الإسلامية، أسماء المقبولين من المتقدمين على وظائف الأمن والسلامة، على المراتب (2 – 3 – 5)، والمجتازين للاختبار التحريري لدخول المقابلة الشخصية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ، بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم، وحسب الأسماء والمواعيد التالية:
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثانية): يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:
1- بدر هندي سعود الزهيري الجهني
2- تركي عويضة عايض المطيري
3- عبدالرحمن علي أحمد السبعي
4- طاري عايد مزيد الحربى
5- فهد بجاد مقبل المحمدي
6- محمد حماد حمد الجهني
7- عبدالله عايد حامد الجهني
8- خليل سعد رشيد الرحيلي
9- عامر مريزيق بخيت السحيمي
10- محمد حسن سعيد الأحمدي
11- رضا عواد صالح الحجوري
12- سلطان محمد نافع الرويثي
13- محمد حامد حتيرش الجابري
14- سلطان مدخل دخيل الصاعدي
15- محمد حامد سعيد الأحمدي
16- مهند سعيد ناحي الصاعدي
17- بدر عتيق الله عياد الجهني
18- محمد محسن عبدالعزيز الطويلعي
19- نادر عبدالرحمن حميدان السحيمي
20- حامد محمد عبيدالله الحربي.
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثانية): يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:
1- علي سعيد هنيدي العوفي
2- أحمد حسن غانم الردادي
3- أحمد محمد سعيد مسفر الردادي
4- عبدالرحيم لافي فضي الجهني
5- بندر سعيد مازن الرحيلي
6- فايز مصلح مبارك الجهني
7- رائد سليمان خليوي الحربي
8- بدر حسين بنيه السراني
9- محمد سعود مطيع الحسيني
10- تركي سالم محمد الحضرمي
11- محمود أحمد عبدالله أبوحسين
12- إسماعيل خالد حزاب المطيري
13- بخيت عوض هندي الحسيني
14- محمد سعد علي المحمدي
15- حمدان شتيان عتيق العلوني
16- عبدالله عايد يحيا الزايدي
17- مستور عياد مثيب السحيمي
18- عبدالله سالم مقبل المخلفي
19- سامي مبارك رابح الأحمدي
20- عبدالله محمد سهول المطيري.
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثالثة): يوم الإثنين الموافق 1437/12/25هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:
1- عبدالهادي صالح سعيد البلوي
2- صطام علي مسلم المطيري
3- عواد عويض علي الجهني
4- ماجد ناجي عبدالله الصاعدي
5- محمد غبيشان بخيت اللقماني
6- محمد فريج فراج الجهني
7- طالع فالح علي العمري
8- طلال نويشي عايش المطيري
9- ماضي ناصر ماضي السبيعي
10- ماجد جميعان رجاء العوفي
11- نايف عايض بخيت الصاعدي
12- ماجد حامد فرج العمري
13- وليد عيد مرزوق العوفي
14- أيمن مصلح مطيع الجهني
15- سلمان خليف صالح الجهني
16- صقر صنت عوض المطيري
17- عبد الله سعيد سلمي العوفي
18- عبدالكريم محمد سهول المطيري
19- غالي حمود سليمان العنزي
20- تركي حامد صويبر الحربي
21- طلال حميد حامد الحربي
22- ملفي صلاح صالح الصاعدي
23- سيف خضر سليم السهلي
24- عبدالله مرزوق عطاالله المطيري
25- زياد محمد أحمد فلاتة
26- مازن سعد ماجد الزغيبي
27- بندر محمد شاكر الأحمدي
28- رشيد سلمان عوض الحربي.
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثالثة): يوم الإثنين الموافق 1437/12/25هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:
1- محمد رازن محمد العتيبي
2- تركي محمد لويحق المطيري
3- عادل سليمان عبدالرحمن العقيلي
4- بدر عبدالله رجاالله الأحمدي
5- فهد صالح عاطف الأحمدي
6- ركان عوض سمران المحمدي
7- ماجد مسعد صلاح الأحمدي
8- محمد عقال مبيريك المطيري
9- صهيب سليمان مريزيق الرحيلي
10- هادي سعد بخيت الحسيني
11- فهد عايد سعيد الحازمي
12- سليمان سالم عواد الحجوري
13- عزيز سمير سعد عجيان المحمدي
14- عباس سعد عبدالله السحيمى
15- علي محمد صلاح العوفي
16- مزيد سليمان سعد السحيمي
17- بسام دخيل الله قريضة الحمدي
18- أحمد منصور على العمري
19- فرج زارع فحيمان الحجوري
20- أحمد عزيز زاكي العلوي
21- أيمن ضيف الله عطاالله الرفاعي
22- خالد فهد سعيد الجهني
23- فهد حمود محمد الأحمدي
24- فهد سالم عيد الجهني
25- فيصل عبدالغني عتيق الرحيلي
26- خالد صويمل جودالله الرحيلي
27- عايش عبيدالله عبدالله المريبطي العمري.
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الخامسة): يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:
1- عادل عتيق معيتق الصبحي
2- عصام طلال حامد المزيني
3- عيد محمد عيد الذبياني
4- حمود مسلم سالم العازمي
5- عمر بشيبش مسعود الصاعدي
6- محمد زيد عشيش الحربي
7- فارس عبدالعزيز منيع الرفاعي
8- عبدالله هديبان عبدالله الصاعدي
9- سعود مسلم حمير الجهني
10- ماهر عيد عودة الحجيلي
11- حمود حميدان حمود المزيني
12- فوزي حامد حسين الحربي
13- محمد دخيل الله معوض الجهني
14- فهد أحمد جلوي الرويلي
15- نايف سلمان محمود الجهني
16- هادي متعب عوض الحربي
17- ماضي فهد مفرح السبيعي
18- سلطان مسلم ربيع الجهني
19- عبدالمالك معوض خيشان البلوي
20- هاني مبارك أحمد الصبحي
21- تركي عبدالعزيز سالم الصاعدي
22- زياد ناصر حمدان ابوحوى
23- سلطان صالح أحمد الذبياني
24- يحي محمد عايض عسيري.
– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الخامسة): يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:
1- إبراهيم مسعود سعود الصقور
2- عبد الكريم عليان ضيف الله العوفي
3- علي عيد أحمد الشيخ
4- فواز مطر لافي المطيري
5- ماهر حمود سلمان البلوي
6- نايف ظاهر جزاع الشمري
7- صالح فواز صالح الحربي
8- عبدالرحمن سليمان سالم الرحيلي
9- قانك رجاء سهل السلمي
10- إبراهيم هديبان عاتق السناني
11- باسم راشد فالح الحجوري
12- عبدالكريم صالح دخيل الله الجهني
13- محمد عبدالرحمن محمد الرفاعي الجهني
14- بندر هديبان صويلح الحربي
15- حسن عايض محمد الحارثي
16- حسن يوسف أبوالحسن بصيل
17- عبدالعزيز محمد يعقوب مير بابا قاسم
18- فهد علوش عايش الجابري
19- مسعود عبدالله محمد الشهراني
20- ممدوح عيد صالح الحافظي
21- عبدالعزيز فهيد عيد العنزي
22- مجدي عبيد سفر العتيبي
23- محمد صقر بركة الحربي.