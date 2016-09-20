هُنا.. أسماء المقبولين في وظائف الأمن والسلامة بالجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية، أسماء المقبولين من المتقدمين على وظائف الأمن والسلامة، على المراتب (2 – 3 – 5)، والمجتازين للاختبار التحريري لدخول المقابلة الشخصية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ، بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم، وحسب الأسماء والمواعيد التالية:

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثانية): يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:

1- بدر هندي سعود الزهيري الجهني

2- تركي عويضة عايض المطيري

3- عبدالرحمن علي أحمد السبعي

4- طاري عايد مزيد الحربى

5- فهد بجاد مقبل المحمدي

6- محمد حماد حمد الجهني

7- عبدالله عايد حامد الجهني

8- خليل سعد رشيد الرحيلي

9- عامر مريزيق بخيت السحيمي

10- محمد حسن سعيد الأحمدي

11- رضا عواد صالح الحجوري

12- سلطان محمد نافع الرويثي

13- محمد حامد حتيرش الجابري

14- سلطان مدخل دخيل الصاعدي

15- محمد حامد سعيد الأحمدي

16- مهند سعيد ناحي الصاعدي

17- بدر عتيق الله عياد الجهني

18- محمد محسن عبدالعزيز الطويلعي

19- نادر عبدالرحمن حميدان السحيمي

20- حامد محمد عبيدالله الحربي.

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثانية): يوم الثلاثاء الموافق 1437/12/26هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:

1- علي سعيد هنيدي العوفي

2- أحمد حسن غانم الردادي

3- أحمد محمد سعيد مسفر الردادي

4- عبدالرحيم لافي فضي الجهني

5- بندر سعيد مازن الرحيلي

6- فايز مصلح مبارك الجهني

7- رائد سليمان خليوي الحربي

8- بدر حسين بنيه السراني

9- محمد سعود مطيع الحسيني

10- تركي سالم محمد الحضرمي

11- محمود أحمد عبدالله أبوحسين

12- إسماعيل خالد حزاب المطيري

13- بخيت عوض هندي الحسيني

14- محمد سعد علي المحمدي

15- حمدان شتيان عتيق العلوني

16- عبدالله عايد يحيا الزايدي

17- مستور عياد مثيب السحيمي

18- عبدالله سالم مقبل المخلفي

19- سامي مبارك رابح الأحمدي

20- عبدالله محمد سهول المطيري.

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثالثة): يوم الإثنين الموافق 1437/12/25هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:

1- عبدالهادي صالح سعيد البلوي

2- صطام علي مسلم المطيري

3- عواد عويض علي الجهني

4- ماجد ناجي عبدالله الصاعدي

5- محمد غبيشان بخيت اللقماني

6- محمد فريج فراج الجهني

7- طالع فالح علي العمري

8- طلال نويشي عايش المطيري

9- ماضي ناصر ماضي السبيعي

10- ماجد جميعان رجاء العوفي

11- نايف عايض بخيت الصاعدي

12- ماجد حامد فرج العمري

13- وليد عيد مرزوق العوفي

14- أيمن مصلح مطيع الجهني

15- سلمان خليف صالح الجهني

16- صقر صنت عوض المطيري

17- عبد الله سعيد سلمي العوفي

18- عبدالكريم محمد سهول المطيري

19- غالي حمود سليمان العنزي

20- تركي حامد صويبر الحربي

21- طلال حميد حامد الحربي

22- ملفي صلاح صالح الصاعدي

23- سيف خضر سليم السهلي

24- عبدالله مرزوق عطاالله المطيري

25- زياد محمد أحمد فلاتة

26- مازن سعد ماجد الزغيبي

27- بندر محمد شاكر الأحمدي

28- رشيد سلمان عوض الحربي.

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الثالثة): يوم الإثنين الموافق 1437/12/25هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:

1- محمد رازن محمد العتيبي

2- تركي محمد لويحق المطيري

3- عادل سليمان عبدالرحمن العقيلي

4- بدر عبدالله رجاالله الأحمدي

5- فهد صالح عاطف الأحمدي

6- ركان عوض سمران المحمدي

7- ماجد مسعد صلاح الأحمدي

8- محمد عقال مبيريك المطيري

9- صهيب سليمان مريزيق الرحيلي

10- هادي سعد بخيت الحسيني

11- فهد عايد سعيد الحازمي

12- سليمان سالم عواد الحجوري

13- عزيز سمير سعد عجيان المحمدي

14- عباس سعد عبدالله السحيمى

15- علي محمد صلاح العوفي

16- مزيد سليمان سعد السحيمي

17- بسام دخيل الله قريضة الحمدي

18- أحمد منصور على العمري

19- فرج زارع فحيمان الحجوري

20- أحمد عزيز زاكي العلوي

21- أيمن ضيف الله عطاالله الرفاعي

22- خالد فهد سعيد الجهني

23- فهد حمود محمد الأحمدي

24- فهد سالم عيد الجهني

25- فيصل عبدالغني عتيق الرحيلي

26- خالد صويمل جودالله الرحيلي

27- عايش عبيدالله عبدالله المريبطي العمري.

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الخامسة): يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ (الفترة الصباحية/ الساعة التاسعة صباحاً)؛ وهم:

1- عادل عتيق معيتق الصبحي

2- عصام طلال حامد المزيني

3- عيد محمد عيد الذبياني

4- حمود مسلم سالم العازمي

5- عمر بشيبش مسعود الصاعدي

6- محمد زيد عشيش الحربي

7- فارس عبدالعزيز منيع الرفاعي

8- عبدالله هديبان عبدالله الصاعدي

9- سعود مسلم حمير الجهني

10- ماهر عيد عودة الحجيلي

11- حمود حميدان حمود المزيني

12- فوزي حامد حسين الحربي

13- محمد دخيل الله معوض الجهني

14- فهد أحمد جلوي الرويلي

15- نايف سلمان محمود الجهني

16- هادي متعب عوض الحربي

17- ماضي فهد مفرح السبيعي

18- سلطان مسلم ربيع الجهني

19- عبدالمالك معوض خيشان البلوي

20- هاني مبارك أحمد الصبحي

21- تركي عبدالعزيز سالم الصاعدي

22- زياد ناصر حمدان ابوحوى

23- سلطان صالح أحمد الذبياني

24- يحي محمد عايض عسيري.

– موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبار التحريري، لوظيفة مراقب أمن وسلامة (المرتبة الخامسة): يوم الأحد الموافق 1437/12/24هـ (الفترة المسائية/ الساعة السابعة مساءً)؛ وهم:

1- إبراهيم مسعود سعود الصقور

2- عبد الكريم عليان ضيف الله العوفي

3- علي عيد أحمد الشيخ

4- فواز مطر لافي المطيري

5- ماهر حمود سلمان البلوي

6- نايف ظاهر جزاع الشمري

7- صالح فواز صالح الحربي

8- عبدالرحمن سليمان سالم الرحيلي

9- قانك رجاء سهل السلمي

10- إبراهيم هديبان عاتق السناني

11- باسم راشد فالح الحجوري

12- عبدالكريم صالح دخيل الله الجهني

13- محمد عبدالرحمن محمد الرفاعي الجهني

14- بندر هديبان صويلح الحربي

15- حسن عايض محمد الحارثي

16- حسن يوسف أبوالحسن بصيل

17- عبدالعزيز محمد يعقوب مير بابا قاسم

18- فهد علوش عايش الجابري

19- مسعود عبدالله محمد الشهراني

20- ممدوح عيد صالح الحافظي

21- عبدالعزيز فهيد عيد العنزي

22- مجدي عبيد سفر العتيبي

23- محمد صقر بركة الحربي.