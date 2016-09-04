45 وظيفة شاغرة بمسمى (حارس – حارسة) بتعليم الليث

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت إدارة تعليم محافظة الليث عن توفّر عدد (45) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى (حارس – حارسة)، وذلك حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، ومتزوجًا بالنسبة لمدارس البنات.

2- أن يجيد القراءة والكتابة.

3- ألّا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.

4- ألّا يقل عمر المتقدم/ـة عن 30 عامًا لمدارس البنات و25 عامًا لمدارس البنين.

5- ألّا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

6- خلو سجل المتقدم من أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

8- أن يجتاز الكشف الطبي.

9- أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

10- ستكون الأولوية لمن يكون سكنه بجوار المدرسة، بموجب تعبئة نموذج مقر السكن (حسب مكان الوظيفة الشاغرة).

11- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

وأوضحت الإدارة بأن التقديم سوف يكون في مقر مكتب التعليم المُخصص له الوظيفة، وفيما يخص قطاع الليث يكون التقديم بإدارة شؤون الموظفين بالإدارة، وسوف يتم إبلاغ المرشح برسالة نصيّة أو عن طريق المواقع الرسمية للإدارة، ولا يلزم مراجعة الإدارة.







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