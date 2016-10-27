أسماء 614 مستشفى وعيادة معتمدة لتجديد رخص القيادة

المواطن _ وليد الفهمي – جدة

اعتمدت الإدارة العامة للمرور 614 مستشفى وعيادة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتجديد رخص القيادة بالمملكة.

جاء ذلك بعد تأكيد الإدارة العامة للمرور أن تجديد رخصة القيادة عبر نظام “أبشر” لا يتم إلا بعد إجراء فحص طبي في المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بعدما أصبح الكشف الطبي شرطاً أساسياً لتجديد الرخص.

وبلغ عدد العيادات والمستشفيات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور في كافة مدن ومحافظات المملكة 614 ، حيث يمكن للمواطن والمقيم في حال رغبته في تجديد رخصة القيادة زيارة المواقع التي تم اعتمادها من قبل الإدارة ليتم من قبلهم القيام بالكشف الطبي المطلوب، وإدخاله بعد ذلك بنظام “إفادة” وإدراج نتيجة الفحص مباشرة في نظام “أبشر”.

ويتم بعد ذلك مراجعة مكتب المرور لطباعة الرخصة واستلامها بعد سداد الرسوم المستحقة.

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