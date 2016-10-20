وظائف نسائيّة شاغرة في جمعية “ساعد” الخيرية بعرعر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية ساعد الخيرية بعرعر، توفر عدد من الوظائف، لتشغيل أحد الدور النسائية؛ وفقاً للوظائف والشروط التالية:

1- مديرة الدار: سعودية الجنسية، لديها خبره إدارية لا تقل عن ثلاث سنوات، حاصلة على الشهادة الجامعية بالإدارة العامة، حاصلة على شهادة بالحاسب الآلي، لائقة طبياً.

2- سكرتيرة: سعودية الجنسية، حاصلة على الشهادة الجامعية بالإدارة العامة أو السكرتارية، حاصلة على شهادة بالحاسب الآلي، لائقة طبياً.

3- باحثة اجتماعية: سعودية الجنسية، حاصلة على الشهادة الجامعية بعلم النفس أو علم الاجتماع، حاصلة على شهادة بالحاسب الآلي، حاصلة على دورات تخصصية في مجال عملها (لا تقل عن 30 ساعة)، تدريب أو خبرة عملية لا تقل عن سنة، لائقة طبياً.

4- مراقبة: سعودية الجنسية، حاصلة على الشهادة الجامعية بأي تخصص، حاصلة على شهادة بالحاسب الآلي، لديها القدرة على العمل مناوبة بأي وقت خلال اليوم، وفقاً لتقسيم مديرة الدار، لائقة طبياً.

5- سائق ومستخدمة: أن يكونا سعوديين الجنسية، أن يكونا زوجين، لدى السائق رخصة قيادة سارية المفعول، وخالي سجله من السوابق الجنائية، لائقة طبياً.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم، تسليم الملفات لدى إدارة القسم النسوي بمقر الجمعية بحي المساعدية الشرقي، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، الموافق 1/ 2/ 1438هـ، تمهيداً لتحديد موعد المقابلة الشخصية.