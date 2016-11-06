أمير الجوف يُناقش ترتيبات افتتاح فرع لقوة أمن المنشآت مع اللواء الجباري

المواطن – متعب النماصي – الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة، ظهر اليوم الأحد، قائد قوات أمن المنشآت، اللواء سعد بن حسن الجباري.

ورحب سمو أمير منطقة الجوف، باللواء الجباري ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق، واطلع سموه على التقرير الخاص بالقوة وأنشطتها ومهامها، على مستوى المملكة.

كما اطلع على الاستعدادات الخاصة، بافتتاح فرع للقوة في المنطقة، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث وجه سمو أمير منطقة الجوف، بتقديم كافة التسهيلات لذلك.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الجوف للشؤون الأمنية، الأستاذ عبدالرحمن بن نجم البادي.

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