الطقس.. تحذيرات من أمطار غزيرة وتنبيهات للطلاب

المواطن – عبد الرحمن دياب

تُسيطر أجواء ضبابية فجر غد الأحد على منطقة الرياض، لتستمر خلال الليالي المقبلة، ويُتوقع أن تتسبب الأجواء الضبابية في تدني كبير، وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل قد يعيق حركة السير والملاحة الجوية، حيث يسيطر مرتفع جوي قوي على عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها الرياض، وذلك بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة،

كما أنه من المتوقع استمرار تشكل الضباب خلال غالبية ليالي الأسبوع الجاري وساعات الصباح، لتصل درجات الحرارة في الرياض إلى 10 درجات مئوية وسط ارتفاع الرطوبة السطحية وتواجد الغيوم المنخفضة، فيما تتراجع الحالة الجوية وترتفع الحرارة مع افتراق الغيوم بشكل كبير، ويقتصر تشكل الضباب على بعض مناطق الرياض في ساعات الصباح الباكر.

وتتهيأ الفرصة غدًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القصيم (بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، والمذنب، والبدائع)، بالإضافة إلى شمال الرياض (المجمعة والزلفي).

وأوضح الفلكي خالد الزعاق أن هناك رياح شمالية باردة الليلة، وستعمل على خفض الحرارة مع الصباح الباكر، محذرًا أولياء الأمور من الطقس مع تنبيههم على خروج الأطفال بملابس ثقيلة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحسن الحالة على المناطق الغربية من السعودية لتنال مكة، وجدة نهاية هذا الأسبوع.

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