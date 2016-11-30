اللجنة العليا لحرم الحدود: ثلاثة أشهر لاستقبال ملفات حصر التعويضات

المواطن – عمر عريبي – جازان

دعت اللجنة العليا لحرم الحدود، المواطنين الواقعة أملاكهم في المواقع المطلوب إخلاؤها وإزالتها بمنطقة حرم الحدود في المناطق الحدودية الجنوبية (جازان، عسير، نجران)، إلى سرعة مراجعة أقرب لجنة حصر أو سكرتارية اللجنة الميدانية بالمنطقة.

وطالبت اللجنةُ المواطنين ابتداءً من اليوم الأربعاء باصطحاب المستندات النظامية لاستكمال إجراءات الحصر والتثمين لأملاكهم الواقعة في حرم الحدود، وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 15 وتاريخ 11 / 2 / 1424هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 11 / 2 / 1437هـ.

وأوضحت اللجنة أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأحد الموافق 29 / 5 / 1438هـ.