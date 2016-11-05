“المدينة العالية” أحدث مشروع سياحي ترفيهي على مساحة ٢٦٧٢٧م في #أبها

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

تستعد مدينة أبها لافتتاح ” المدينة العالية ” أحدث مشروع سياحي ترفيهي سكني على مساحة ٢٦٧٢٧ م٢ ، بإطلالة بانورامية على كامل المدينة وعقبة تهامة ، وذلك بالقرب من منتزه عسير الوطني .

ومن المتوقع افتتاح المشروع الذي يحمل مقاييس عالمية مطلع ٢٠١٧ م بالتزامن مع احتفالات حصول المدينة على لقب عاصمة السياحة العربية ، على أن يكون مزاراً سياحياً بارزاً ، سيشغل على مدار العام بنسبة ١٠٠ ٪ ، لاسيما وأن مالك المشروع استقطب علامات تجارية عالمية معروفة لتشغيل العديد من مرافق المدينة بما يتلاءم مع طبيعة المدينة السياحية .

وأوضح مالك المشروع سعيد هادي القحطاني أن المشروع يحتوي على فندق 5 نجوم ومنتجع فلل وشاليهات وكافيهات ومطاعم تحمل أسماء عالميّة سيتم التوضيح عنها قريباً مشيراً إلى أن المشروع سيهيئ الفرص الاستثمارية اللائقة والمستدامة لمدينة أبها من خلال الشركات العالمية التي ستكون حاضرة في المدينة ، وسنثبت للجميع من خلال هذا المشروع أن أبها قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ، بما يعود بالنفع على أهالي وأبناء المنطقة .

وقدم القحطاني شكره لسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على اهتمامه وتقديم التسهيلات للمستثمرين ، كما تقدم بالشكر لوالده رجل الأعمال هادي عون آل زاهب القحطاني على ما قدمه من دعم مستمر على جميع الأصعدة.

من جهته ، قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن كافة الجهات الحكومية تساند مثل تلك المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تحقيق بنية تحتية يحتاجها السائح والزائر وحتى أهالي المنطقة ، وأن هناك توجيهات من سمو أمير المنطقة بتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق ذات الهدف المشار إليه .

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان قد زار المشروع خلال جولته على العديد من المرافق السياحية بالمنطقة ذي القعدة الماضي ، ووصفه بالمشروع الرائد الذي يضيف قيمة للمدينة ، لافتاً إلى أنه يختلف بعض المشاريع الباقية التي لم تراعِ البيئة ، مضيفاً أن نظام النقاط يجيز التمديد للمستثمرين إلى ٥٠ و ٦٠ عاماً في المنتزهات والمشاريع السياحية.

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