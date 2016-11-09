بالصور.. طفح الصرف الصحي يغضب أهالي الدار البيضاء
في ظل تجاهل المسؤولين للبلاغات المتكررة

بالصور.. طفح الصرف الصحي يغضب أهالي الدار البيضاء

2016/11/09
الساعة 9:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الدار البيضاء

شكا ساكنو حي الدار البيضاء في الرياض ، من طفح مياه الصرف الصحي المتكرر، من روائح كريهة وأمراض خطرة وتوقف حركة البيع والشراء، وسط تجاهل من المسؤولين، رغم البلاغات المتكررة.

وتحدث عدد من قاطني الحي لـ”المواطن”، عن المشكلة؛ حيث قال مقيم عربي، يعمل في أحد المحال التجارية المجاورة لنفس ‏الشارع، إن ذلك المنظر لطفح مياه الصرف الصحين أمر يتكرر بشكل يومي، دون أن يوجد ‏له حل من قِبل الجهة المسؤولة، رغم البلاغات والاتصالات المتكررة، ‏ما أدى إلى قلة الزبائن لعدم تمكنهم من الوصول إلى المحل، وعدم تحملهم الروائح الكريهة.

وأكد المواطن خالد الملاحي، أن الطفح حرمه هو وأسرته من حقهم في ‏النوم الآمن الهانئ بسبب الروائح التي ملأت منزلهم بالكامل، معبراً عن استيائه ‏الشديد لما يحدث في الحي كل يوم، بينما قال المواطن عبدالله الزهراني، إن مشكلة طفح مياه المجاري أصبحت أمرا طبيعيا ‏يتكرر منذ أكثر من عام أمام منزله، تسببت في تردده هو وأفراد أسرته على المستشفى أكثر من مرة، بسبب تلك الأضرار التي هي معلومة عند ‏الجميع، والتي يخلفها ذلك الطفح للمجاري، مضيفا أنه عازم على بيع منزله والبحث ‏عن منزل آخر في شارع أو حي لا يوجد به مشاكل في طفح المجاري، وهذا ما لا ‏يعتقده؛ على حد قوله.

أما عبدالله الشهراني، فأكد أنه يعاني من طفح الصرف الصحي أمام منزله والروائح الكريهة التي تنبعث منها، وذكر بأنه يوجد بجانب منزله أرض فضاء تجتمع فيها مياه الصرف الصحي بكثرة؛ ما تسبب في انتشار الحشرات وتصدع جدران السور وهبوط البلاط، وهذا الوضع لا يطاق أبدا، ما اضطره – على حد قوله – للقيام بعمل تصريف للمياه الراكدة في الأرض الجانبية، للتخلص منها في الشارع، لكي لا يتسبب تجمع المياه بهبوط في أساسات منزله.

وتم مخاطبة الجهات المعنية بذلك، ومنها شركة المياه الوطنية، بأكثر من خطاب شكوى، وكان آخرها بتاريخ ١٤٣٨/٢/١ هـ، برقم المعاملة (٩٣٣٩ / ٣٨)، مرفق معها بيان فيه أسماء خمسين شخصا من المتضررين، وصور للأضرار التي لحقت بالحي، ومجموعة بلاغات مقدمة لشركة الكهرباء، عن انقطاع الكهرباء المتكرر والمفاجئ، وشكوى أحد سكان الحي، مما يعانية سكان الحي نتيجة طفح مياه الصرف في الشوارع، وتكّون المستنقعات الراكدة والروائح المنبعثة، وتجمع البعوض والحشرات وتكسر للشوارع وتضرر المنازل، وحصول الهبوط في كثير من المباني، بل تعدى الأمر إلى تسببها في انقطاع الكهرباء المتكررة، بسبب تشبع الأرض بمياه الصرف الصحي؛ مما أدى إلى انقطاع في الكيابل الأرضية؛ حسب ما أفاد به مباشر البلاغ رقم (٣٧٣٣٩١٥)، من أحد سكان الحي.

ولكن الرد من قِبل المسؤولين، كان بمثابة الصاعقة على سكان الحي المتضررين، حيث قالوا “إن الحل قد يمتد لأكثر من ثلاث سنوات؛ بسبب ارتباط موضوعنا بمشاريع أخرى، وعدم توفر ميزانية”.

كم تمت مخاطبة وزارة المياه والبيئة والزراعة، بالبلاغ رقم (٦٧٩١/١/١٤٣٧)، بنفس الشكوى والمرفقات، ولكن الردّ جاء بأن الحي غير مخدوم، وهو من ضمن المشاريع المستقبلية، التي لا يعلمون متى ستُنفذ!.

 

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 1

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 3

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 4

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 5

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 6

مياه الصرف الصحي بالدار البيضاء تؤرق نوم الأهالي وتدفعهم للرحيل 8

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16 مشاراكات

  1. نوال الدوسري

    ارحمونااااااااااا حنى في الدارالبيضا شارع الانضول

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  2. نوال الدوسري

    ياناس ارحمونااااااااا حنى في الدار البيضا تعبنا حتى البيت مافيه صرف صحي انقذوناااااااا شارع الانضول في الدار البيضا وغراماااااات كيف اسددد القرض ولا نسدد الغرامه

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  3. محمد بن سعيد

    هل علمت حمايه البيئه في هيئة تطوير مدينه الرياض عن هذا الموضوع لانه يمس حياة المواطن وهي المسئوله عن ذلك
    بالدرجة الاولى لان هذا الجزء من الحي في امس الحاجه لمشروع الصرف الصحي

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  4. فارس

    لاحياة لمن تنادي والله شي مخجل اللي حاصل وش ناقص الجهة المنفذة للصرف الصحي الحكومة ماقصرت وفرت كل شي من اجل المواطن ولكن المسؤول في اتمام المشاريع الذي لايوجد لديه اخلاص واتقان لعمله ووضع اولويات للمشاريع هو من يتجاهل اتمام الخدمات للحي .. انقذونا من الصرف الصحي قبل ان تتضاعف المشاكل بسببها .. كفاية خساير من جيوبنا لشفط المجاري والمشكلة ليتها تنحل مايمدي سيارة الشفط تمشي حتى تمتليء البيارة مرة اخرى ..

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  5. ابو عبدالله

    وشملت أيضاً المشروعات الخدمية الجديدة التي تباشر تنفيذها أمانة منطقة الرياض، العديد من المشروعات الخاصة بتجميل وصيانة الشوارع والطرق والميادين منها تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري بمدينة الرياض بتكلفة قدرها41.999.177 ريالاً ،ومشروع تحسين وتطوير طريق الياقوت بحي الدار البيضاء بتكلفة قدرها 99.816.668 مليون ريالاً، و

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  6. زاير

    مياه الصرف سبب نزول الشارع وارتفاع البيوت الي في الخلف ومافيه حل غيير الصرف لان البنيه التحتيه مليانه مياه جوفيه والله هاذي تاثر على البنيه التحتيه للمنازل والله لو تستمر على كذا بدون حل راح تنهار المنازل وهذا إهمال من البلده ومع العلم ان الدارالبيضاء كامله تحت مشروع وتنفيذ الصرف لكن لاسف عدم الاهتمام

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  7. محمد الدوسري

    الامانه وشركه المياه اذن من طين واذن من عجين لا حياة لمن تنادي
    لن يتحرك احد حتي تحدث كارثه عظمى للحي

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  8. مبارك الدوسري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الله يكون بعون سكان شارع الجدول بالدار البيضاء مشكلت هذا الشارع تتلخص في اثنتين
    الاولى: جريان الصرف الصحي بالشوارع لان هذا جاء في مستوى منخفض عن الشارع الشمالي وتسرب مياه الصرف من منازلهم الينا
    الثانيه:تأتي من شبكة الضخ وتسرب المياه في الارض وهذي لانراها وقد تسببت في هبوط بألاسفلت وحتى هبوط في ارضيه جامع المانع القريب من مداد الضخ
    وهناك الكثير من المشاكل في هذا الشارع ولكن لعل ماقيل يكفي
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ‎رد

  9. غير معروف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الله يكون بعون سكان شارع الجدول بالدار البيضاء مشكلت هذا الشارع تتلخص في اثنتين
    الاولى: جريان الصرف الصحي بالشوارع لان هذا جاء في مستوى منخفض عن الشارع الشمالي وتسرب مياه الصرف من منازلهم الينا
    الثانيه:تأتي من شبكة الضخ وتسرب المياه في الارض وهذي لانراها وقد تسببت في هبوط بألاسفلت وحتى هبوط في ارضيه جامع المانع القريب من مداد الضخ
    وهناك الكثير من المشاكل في هذا الشارع ولكن لعل ماقيل يكفي
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ‎رد

  10. محمد مبارك

    للأسف طالت المشكلة دون إيجاد أي حل رغم تواصل أهل الحي مع بعض الجهات المسؤلة ،

    ‎رد

  11. خالد الملاحي

    والله للامانه انني اعاني في هذا الحي الدار البيضاء شارع الجدول اين الصرف الصحي والله امراض عيني عين

    ‎رد

  12. حسين عفان

    الله المستعان .هذي امراض وين المسوولين من هذا المنظر

    ‎رد

  13. ابو أسامة

    لا حول ولا قوة الا بالله .
    الله يصبركم ويجبر بخاطركم يا اهل الدار البيضاء روائح وامراض واضرار للمنازل وووووووو في اي بلد تعيشون انتم !!
    صدقوني لو انكم في شمال الرياض او شرقها كان تم الالتفاف لمثل هذه الكارثة ولا تستغربوا ان اطلقت عليها كارثة نعم كارثة ( صحية – نفسية – اقتصادية ……. )

    ‎رد

  14. احمد

    تكفون خلصونا من هذي المجاري

    ‎رد

  15. ابو لينا

    أين المسئولين عن هذا المنظر وليه ثلاث سنين والتأخير الغير مبرر له والذي يعتبر توصيل شبكة الصرف الصحي من الضروريات التي لايمكن تأخيرها .. من المفترض ان الصرف الصحي موجود منذ تأسيس المخطط .. واضح انه الارض ممتلئة جدا بالمجاري وصاحب الارض سيكون ضحية عند بناءها

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    1. ابو تركي

      لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
      ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد

      ‎رد

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