تشييع جنازة “المالكي” شيخ قبيلة شوقب بالطائف عصر اليوم

المواطن – أحمد المسعود

يحتضن جامع الفرقان بقرية السدين ببني مالك جنازة شيخ قبيلة شوقب جنوب الطائف عبدلله بن صالح بن زاحم المالكي، وذلك عصر اليوم والذي توفى إثر تعرضه لحادث مروري وارتطامه بشاحنة من الخلف بأحد الأنفاق، حينما كان عائداً من أحد الاجتماعات واللجان المشكّلة بخصوص فقدان اشتراطات السلامة على الطرقات السريعة والتي حصدت أرواح العديد من الأبرياء .

والشيخ عبدالله بن زاحم المالكيّ كان من أبرز الشخصيات التي تطالب دائماً إدارة المرور بوضع لوحات إرشاديّة وإضاءات وإشارات مرور داخل بني مالك لتخفيف حصد الأرواح بعد ارتفاع معدّل نسبة الحوادث المروريّة بشكل مخيف.

وروى أحد الأشخاص المقرّبين منه ان الشيخ زاحم أنهى اجتماعه مع مسؤولي مرور الطائف لوضع اللمسات الأخيرة على اللوحات الإرشادية المهمّة، ولكن فوجئ الجميع بخبر وفاته إثْر تعرّضه لحادث مروريّ وارتطامة بإحدى الشاحنات.

وكان الفنان فايز المالكيّ قد نعى ابن زاحم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعيّ ” تويتر ” قائلاً : اجتمع اليوم مع مدير مرور الطائف كان همه وجود إشارات ومطبّات للسلامة ومات بسببها رحمه الله. فيما أكّد مغرّدون أنّ دوريات المرور نفسها تتعرض لحوادث داخل هذا الأنفاق المميتة، حيث يبلغ ضحايا هذه الأنفاق ما يعادل وفاة واحدة في كلّ شهر، مع الأسف.

وعمل المالكيّ بصحيفة الجزيرة بالإضافة إلي الإشراف التربويّ بمركز تعليم حداد بني مالك.