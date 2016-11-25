دياز يعلن تشكيلة الهلال لمباراة الأهلي في الدوري السعودي

المواطن – مروة نبيل

كشف المدير الفنّيّ لفريق الهلال، رامون دياز، عن تشكيلة الفريق الرسميّة التي ستواجه نادي الأهليّ، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوريّ السعوديّ.

وجاءت تشكيلة الهلال الأساسيّة لمباراته في الدوريّ السعوديّ كالتالي: عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، ليو يوناتيني، ياسر الشهراني، نيوكولاس ميليسي، عبدالله الحافظ، نواف العابد، وأسامة هوساوي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي كلّ من: فهد الثنيان، ناصر الشمراني، عبدالمجيد الرويلي، ياسر القحطاني، تياجو ألفيس، سالم الدوسري، ومحمد جحفلي.

ويحتلّ نادي الهلال، صدارة الدوريّ السعوديّ برصيد 21 نقطة، فيما يملك نادي الأهلي 19 نقطة، احتلّ بهم المركز الثالث في المسابقة.

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