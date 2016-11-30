صورة متداولة.. أم تلقي ابنتها النائمة على كاشير #بنده !

المواطن – سعد البحيري

تداول مغردون صورة لأم وضعت ابنتها النائمة على الكاشير لتلحق بعروض بندة التسويقية.

وأثارت الصورة غضب الكثير من مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا تصرف الأم وتركها ابنتها نائمة في هذا الوضع.

وكانت أسواق بندة قد أعلنت عن تخفيضات غير مسبوقة ما جعل العديد من المتسوقين يتدافعون إلى شراء المنتجات إلا أنهم اكتشفوا أن التخفيضات وهمية، إضافة إلى وجود سلع على وشك انتهاء مدة الصلاحية ما جعلهم يحجمون عن الشراء.

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