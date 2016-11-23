جامعة الطائف تلغي السنة التحضيرية للطلاب والطالبات

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن مجلس إدارة جامعة الطائف أقر على إلغاء السنة التحضيرية للطلاب والطالبات من العام المقبل، بعد عقد اجتماعات عدة، بحيث أن طلاب وطالبات السنة المقبلة سيتم قبولهم فورًا لتخصص الكلية مباشرة.

وأشار المصدر في تصريح لـ“المواطن” إلى أن مجلس إدارة الجامعة بالطائف سيعمل على رفع التوصية بإلغاء السنه التحضيرية لوزير التعليم لاعتمادها بالموافقه عليها، بعد وضع كل المسببات والمبررات في الأمر.

وأشار في ذات الوقت إلى أن طلاب وطالبات السنة التحضيرية في العام الحالي لا يشملهم الإلغاء، لافتًا إلى أن قرار التوصيات أتى بعد اجتماعات عدة عقدت مع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.