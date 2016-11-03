خدمة للمستفيدين هنا رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

المواطن- شريف النشمي – الرياض
تعيد صحيفة “المواطن” نشر رابط أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
ومع بداية استقبال طلبات التحديث شكا عدد كبير من زوار البوابة الخاصة بتحديث البيانات من بطء فتح الموقع ومن الصعوبة البالغة التي واجهتهم من أجل تحديث البيانات.
يذكر أن البوابة تستقبل طلبات التحديث من اليوم الأول من شهر صفر حتى الأول من شهر شعبان من هذا العام .
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