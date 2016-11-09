عاجل .. #موبايلي تتيح لمشتركيها الفوز بسيارات مرسيدس بنز ونصف مليون ريال

المواطن – الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) حملتها الكبرى، والتي تتيح من خلالها الفرصة لجميع مشتركيها للدخول في سحبٍ على هدايا قيّمة.

وأوضحت موبايلي أن الدخول في السحب يتم مجانًا لجميع مشتركيها، حيث سيتم دخول اسم المشترك بشكل تلقائي في السحب الأسبوعي على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية دون أي شرط يذكر، كما أن المشترك يستطيع زيادة رصيده من خلال الإجابة عن السؤال اليومي المجاني وذلك بإرسال الرمز س إلى 616161.

ومن جهته قال محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي في موبايلي: “تتميز الشركة بتقديم حملات كبرى لمشتركيها لمزيدٍ من التفاعل بين الطرفين وكذلك لتقوية العلاقة بين المشترك وعلامة موبايلي التجارية، وستتاح الفرصة لجميع مشتركينا للدخول في سحب أسبوعي على الجوائز اليومية والأسبوعية والشهرية على مدى 8 أسابيع متواصلة، وستقوم الشركة كذلك بالإعلان عن الفائزين بشكل أسبوعي”.

وتتنوع الجوائز التي سيفوز بها المشتركون مثل سيارات مرسيدس بنز الفئة إس، والفئة سي، أجهزة آيفون، تذاكر منصة للمباريات الرياضية، والجائزة الكبرى نهاية الحملة ستكون نصف مليون ريال سعودي.

يذكر أن السحب يتم تحت إشراف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتقوم موبايلي بتقديم الجوائز للمشتركين بشكل أسبوعي، وتأتي هذه الحملة امتدادًا للحملات التسويقية الناجحة التي تطلقها الشركة بشكلٍ شبه سنوي والتي تتيح الفوز بعدد من السيارات وغيرها.