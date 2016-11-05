هنا ثلاثة حلول هامة لمشاكل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

المواطن – شريف النشمي – الرياض

بعد مضي خمسة أيام من انطلاق بوابة تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الصحية لايزال الكثير من المستفيدين يواجهون مشاكل في التعامل مع البوابة بسبب كثافة الزوار وعدم إعداد البوابة لتلائم هذه الأعداد الهائلة .

“المواطن” تنشر بعض النصائح التي يمكن أن تقلل من تلك المشاكل في عملية التحديث .

أولاً : الابتعاد عن الدخول إلى البوابة في أوقات الذروة والدخول في أوقات من الممكن أن تكون كثافة الزوار فيها أقل مثل : أوقات الفجر وبعد منتصف الليل .

ثانيًا : يفضل استخدام متصفح قوقل كروم أو متصفح فايرفوكس والابتعاد عن المتصفحات التقليدية سواءً للأجهزة الكفية أو للكمبيوتر .

ثالثاً : حاول استخدام اتصال مستقل مثلاً : الاتصال عبر خدمة الـ 4G ( بطاقة بيانات ) أو استخدام كيبل الشبكة للكمبيوتر والابتعاد عن الشبكات التي يشترك معك فيها آخرون .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل قد قالت إن 150 ألفاً من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي حدّثوا بياناتهم إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة للتحديث على الرابط التالي من هنا، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث الثلاثاء الماضي وحتى أمس (الجمعة).

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم حتى نهاية يوم أمس الجمعة بلغوا 134 ألفاً، بينما وصلت أعداد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم من جانب الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 16 ألفاً.

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