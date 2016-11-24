فتح باب التسجيل بدبلوم الأطراف الصناعية بمدينة #الملك_فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التدريب الصحّيّ بالإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديميّة والتدريب في مدينة الملك فهد الطبّيّة- عن فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم “الأطراف الصناعيّة والأجهزة التعويضيّة”، لمدة ثلاث سنوات – والمعتمد من قبل الهيئة السعوديّة للتخصّصات الصحّيّة، وفق الشروط التالية:

1- شهادة الثانوية العامّة قسم (علوم طبيعية) بتقدير عام لا يقلّ عن جيّد جدًّا.

2- أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرّج من الثانوية العامّة أكثر من خمس سنوات.

3- أن لا يكون قد مضى على تاريخ التخرّج من أيّ مؤهل علميّ بعد الثانوي أكثر من ثلاث سنوات.

4- أن يكون المتقدّم سعوديّ الجنسيّة (رجال).

5- أن يكون المتقدّم حسن السيرة والسلوك.

6- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمدينة الملك فهد الطبّيّة.

7- اجتياز المقابلة الشخصيّة.

8- أن يكون لائق صحّيًّا.

9- التفرّغ التامّ للدراسة.

المستندات المطلوبة:

1- سيرة ذاتيّة.

2- صورة من الهوية الوطنيّة.

3- صورة طبق الأصل من شهادة الثانويّة العامّة (علوم طبيعية).

4- صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

5- صورة من نتيجة الاختبار التحصيليّ.

6- صورة من نتيجة اختبار القياس.

7- إرفاق صورة من أيّ مؤهل علميّ بعد الثانوي، وسجل أكاديميّ (إن توفر).

8- صورة من شهادة الستيب أو الآيلتس أو التوفل للغة الإنجليزيّة (إن توفر).

وأوضحت الإدارة أنّه سيتمّ استقبال الطلبات اعتبارًا من تاريخ 20/ 2/ 1438هـ إلى 11/ 3/ 1438هـ / الموافق 20/ 11/ 2016م إلى 10/ 12/ 2016م، وذلك عبر موقع المدينة الطبّيّة الإلكتروني للتوظيف، اضغط هنا ، أو تقدّم الطلبات يدويًّا في إدارة التدريب الصحّيّ (مبنى 2ح)- مكتب رقم (17).

وللاستفسار: هاتف رقم (0112889999) – تحويلة: (10863) أو (10803) أو (10810) أو (10802).







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