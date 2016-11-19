هذه حقيقة عرض تويوتا والحصول على سيارة مجاناً

المواطن – الرياض

أثارت عروض شركة تويوتا الفطيم الإماراتية حالة من الجدل بين العملاء وعشاق السيارات، حيث تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يمكن شراء سيارة تويوتا يارس وفي المقابل تحصل على سيارة كورولا مجاناً.

إلا أن الإعلان الذي روجت له الشركة لم يقل صراحة إن المشتري سيحصل على سيارة أخرى مجاناً.

وجاء في الإعلان: أصبحت أحلامكم الكبيرة حقيقة مع أحدث عروضنا كي تحصلوا على سيارتكم المفضلة.

وأضاف: ما عليكم سوى اختيار سيارة تويوتا الأقرب لقلبكم وستحصلون مباشرة على ترقية للمحرك أو المواصفات أو الموديل بقيمة تصل حتى 30,000 درهم.

وعلق مغردون على عرض تويوتا الفطيم، بتدشين وسم “عروض تويوتا الفطيم الإمارات” حيث طالب البعض بالتريث لأن الأسعار ربما تنخفض خلال الفترة المقبلة، بينما أوضح آخرون أن العرض لا يعني الحصول على سيارة أخرى مجاناً.

بداية قال المغرد فواز: “لا أحد يشتري سيارة، اصبروا شهرين ثلاثة، السوق في انهيار وراح يطيح ربع أو ثلث قيمتها”.

وعلق عبدالله: “معك مبلغ سيارة كورولا مثلاً يأخذ بقيمتها سيارة كامري، وليست سيارة أخرى مجاناً كما يظن البعض”.

وكتب سامي الشمري: ‏”هذا أكبر دليل على أن هناك نزول كبير بأسعار السيارات وقريب جداً في كل الوكالات .. لذلك على الراغبين التريث”.

وكتب المغرد محمد ساخراً: “يعني يقصدوا بقيمة يارس تاخذ كورولا وبقيمة GxR تاخذ VXR صراحة عرض مذهل جميل عامل نفسه ميت!!”.