هنا .. تردد إم بي سي برو‎ الناقلة لمباريات دوري عبد اللطيف جميل

المواطن – مروة نبيل

تنقل قناة إم بي سي برو سبورت، منافسات الجولة التاسعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، التي انطلقت، اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

ويبلغ تردد إم بي سي برو سبورت (Mbc Pro Sport)، الناقلة لمباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على قمر النايل سات من السعودية ودول الخليج ومصر والمشرق 11470 رأسي/عمودي.

ويُمكن متابعة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، من شمال أفريقيا، على تردد إم بي سي برو سبورت (Mbc Pro Sport)، 11559 – رأسي – ومعدل الترميز هو 27500، تصحيح الخطأ 5\6.

أما تردد إم بي سي برو سبورت (Mbc Pro Sport)، الناقلة لمباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على عرب سات، فيبلغ 12341 – أفقي – تصحيح الخطأ 3\4.

وعلى قمر بدر 6، يبلغ تردد إم بي سي برو سبورت (Mbc Pro Sport)، الناقلة لمباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، 12341 – أفقي – تصحيح الخطأ 3\4.







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