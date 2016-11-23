مصادر “المواطن”: إحالة أمين #الطائف للتقاعد لهذا السبب

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

علمت ” المواطن ” من مصادرها أنّ أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج ، قد تمّت إحالته إلى التقاعد اعتبارًا من تاريخ 1438/7/1هـ وذلك لانتهاء فترة تكليفه كأمينٍ لأمانة الطائف .

وكانت ” المواطن ” قد انفردت في وقت سابق بخبر جاء بعنوان ( مصادر المواطن : المخرج في إجازة 4 أشهر من أمانة الطائف ) بتاريخ 2016/06/18 أكّدت فيه أنّ وزارة الخدمة المدنيّة قد وافقت في وقت سابق على طلب وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة بالتجديد للمخرج لمدة سنتين حتى تاريخ ( 1438/7/1هـ ) .

يذكر أنّ المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، عمل أمينًا لمحافظة الطائف لفترة تجاوزت 17 عامًا.

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