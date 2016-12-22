المستفيدون من #الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

المستفيدون من #الضمان الاجتماعي في حساب المواطن

2016/12/22
الساعة 10:47 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن – عبد الرحمن دياب
قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الحميدان، إن دعم الدولة لم يعد موجهًا للسلع فقط، ويستفيد منه الجميع، موضحًا أن برنامج حساب المواطن سيحدد الدعم المناسب لكل مواطن.

وأضاف، في تصريحات لـ”الإخبارية”، أن  برنامج حساب المواطن سيكون بطريقة إلكترونية مبسطة، والوصول له من قبل المواطن ميسرٌ، لافتًا إلى أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ستشملهم بدلات البرنامج في حال حدوث أي تغيرٍ في أسعار الطاقة.

ولفت الحميدان أن  أغلب وظائف سوق العمل الحالية غير جاذبة للسعوديين من ناحية الأجر أو النوع، مشددًا على أن الوزارة تعمل على حل تلك المشكلة.


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