بالخطوات.. طريقة تحديث بيانات قوائم الانتظار في “العقاري”

بالخطوات.. طريقة تحديث بيانات قوائم الانتظار في “العقاري”

2016/12/05
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – شريف النشمي

عمم صندوق التنمية العقاري لجميع فروعه بطلب توجيه المراجعين، الذين في قوائم الانتظار ولهم طلب ساري، ومن صدرت موافقه بضرورة تحديث بياناتهم للتعامل مع الطلب الخاص بهم.

وذلك بعد إعلان الأرقام يمكن تحديث البيانات بشكل دوري حسب الأقدمية بالتاريخ والمتبعة في إصدار الموافقات.

وبين العقاري في تعميمه أن التحديث سيكون عبر البوابة الإلكترونية فقط، عدا الحالات الخاصة، التي يراها مدير الفرع أو المكتب التي تحتاج إلى مساعدة يتم تحديث بياناتهم من قبل موظفي الفرع، وذلك بالدخول إلى البوابة الخارجية وبعد تعبئة النموذج يتم طباعة الشاشة ويقوم المواطن بالتوقيع والتبصيم على البيانات المدخلة.

وأوضح الصندوق أن تلك الإجراءات تأتي إشارة إلى البدء في إطلاق منتجات الدعم السكني والرهن الميسر، عن طريق البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشار الصندوق إلى أن عمليات تحديث بيانات المواطنين في قائمة الانتظار على حسب الأرقام المعلنة لكل منطقة، وحيث سيتم الإعلان عن الأرقام بشكل دوري حسب الترتيب ومن صدرت لهم موافقة مسبقة ولم يتقدم للحصول على القرض.

وبين الصندوق أن البداية تكون من يوم أمس الأحد 5 – 3 – 1438 هـ

المواطن” تنشر طريقة تحديث التسجيل في البوابة الإلكترونية للصندوق وطريقة تحديث البيانات حسب الشرح المرفق.

بعد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط 

 

بعد طلب العقاري تحديث البيانات قوائم الإنتظار .. تعرف على الطريقة بالصور

بعد طلب العقاري تحديث البيانات قوائم الإنتظار .. تعرف على الطريقة بالصور

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بعد طلب العقاري تحديث البيانات قوائم الإنتظار .. تعرف على الطريقة بالصور

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طريقة تحديث بيانات قوائم الانتظار

 

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بعد طلب العقاري تحديث البيانات قوائم الإنتظار .. تعرف على الطريقة بالصور


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