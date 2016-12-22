تعرف على تفاصيل حساب المواطن وطريقة الإيداع النقديّ

المواطن – الرياض

أعلن وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أنه سيتم إنشاء حساب باسم حساب المواطن، من خلاله يتم إيداع مبالغ ماليّة لدعم المواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

وقال الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول ميزانية المملكة للعام المالي الجديد، إن المواطن سيستلم دفعات نقدية شهريًّا، لمساعدته على استيعاب رفع الدعم.

وأضاف الفالح أن حساب المواطن سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات، وقبل البدء في تطبيقها.