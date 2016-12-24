حساب المواطن .. احسب استهلاكك بعد التكلفة الجديدة للكهرباء

المواطن – عبد الرحمن دياب

نشرت الصفحة الرسمية لرؤية 2030 على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مثالًا توضيحيًا للتكلفة الجديدة للكهرباء.

وتحت عنوان “ما هي التكلفة الجديدة للكهرباء؟”، قدمت الصفحة في صورة مثالًا توضيحيًا للتغيُّرات المحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي بناءً على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وكانت قيمة الفاتورة الافتراضية قبل التعديل 100 ريال، وأصبحت بعد التعديل 380 ريال، أما لو كانت 200 ريال فستصبح بعد التعديل 570 ريال.

ولو كانت 400 ريال ستصبح بعد التعديل 855 ريال، وأخيرًا لو كانت 600 ريال ستكون 1.045 ريال.

وكانت الأسعار على سعر 0.19 ريال / ك.و.س، كما أن الأرقام لا تتضمّن بدلات حساب المواطن.







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