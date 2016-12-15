شاهد بالصور.. حفل زواج متعب بن مشعل على كريمة الأمير خالد بن بندر 

المواطن – تصوير : فارس القحطاني – عبدالرحمن الهبدان- الرياض

شهد قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض مساء اليوم حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وحضر الحفل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وعددٌ كبيرٌ من أصحاب السمو الملكي الأمراء وسماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء والوجهاء والإعلاميين في منطقة الرياض.

عدسة صحيفة المواطن تواجدت في الحفل ووثقته بعدّة صور.