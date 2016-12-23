سؤال وجواب عن مستحقي الدعم في حساب المواطن

سؤال وجواب عن مستحقي الدعم في حساب المواطن

2016/12/23
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
231110
143
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المواطن – الرياض

تسهيلاً على القارئ الكريم تضع صحيفة “المواطن” أسئلة وأجوبة حول مستحقي الدعم عبر حساب المواطن والذي أقر امس في ميزانية المملكة 2017 .

لماذا تم اختيار الأسرة للحصول على البدل؟
تم اختيار الأسرة بديلا من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البلد نظرا لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع السعودي.

هل يمكن لأي فرد في الأسرة استلام مبلغ البدل؟

رب الأسرة هو المستفيد الأساسي الذي يستلم مبلغ البدل.

ماذا تعني كلمة أسرة؟

تعريف الأسرة، وهي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى _زوج – زوجة – ابن – بنت) ويقطنون في مسكن واحد.

هل الابن أو البنت غير المتزوجين ضمن هذه الأسرة؟

نعم.. يندرج أسفل الزوج والزوجة الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن.

هل رب الأسرة يشترط كونه من جنس معين؟

يمكن أن يكون رب الأسرة ذكرا أو أنثى بناء على حالة الأسرة الاجتماعية.

ما الفئة الأساسية المستفيدة من البدل؟

تُمثل الأسرة السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من البدل.

هل ضمن هذه الفئة الأفراد غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم؟

نعم.

ماذا عن أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي؟

ضمن مستحقي البدل أيضا.

وأيضا حاملي بطاقات التنقل؟

نعم.

هل سينضم المستفيدين من معاش الضمان الخاص بوزارة العمل إلى مستحقي البدل؟

نعم.. تؤهل تلقائيا للبدل كافة الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات التضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.
من يستحق البدل؟
الجنسية السعودية
الإقامة داخل المملكة
وجود قرابة من الدرجة الأولى بين جميع أفراد الأسرة الواحدة.

برنامج "حساب المواطن" والبدلات المستحقة لمستفيديه.

اسأل حساب المواطن
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143 مشاراكات

  1. الحائرة

    انا ارملة ولدي اربع ابناء واحدى البنات عقد قرانها وسجلت في بطاقة خطيبها لم يتم الزواج بعد اذا قدمت على حساب المواطن تحسب معي او مع خطيبها في حالة تسجيله

    ‎رد

  2. الغامدي

    الي عاطل عن العمل ولاعنده عمل ولا دخل شهري والمهنه في بطاقة الحوال متسبب يستفيد من الدعم والا مايستفيد

    ‎رد

  3. ام ريان

    انا مطلقه يمنيه وعيالي سعودين وابوهم تنازل عنهم وهم صغار بصك من المحكمه وفي صك انا العائل الوحيد لعيالي وابوهم ماعرف عنه شي والرافضين يسجلو اولادي بحساب مواطن لانهم تحت السن القانوني وانا ماقدر اسجلهم لاني اجنبيه اش اسوي حاولت ومقدرت وضروفي مره صعبه انصحوني اش اسوي وكيف اسجلهم

    ‎رد

  4. ام خالد ق

    انامعلمه متقاعده راتبي الشهري 6200 ريال ان التي اصرف على البيت زوجي متقاعد راتبه 10600 لا يعطيني في الشهر سوى 1000 ريال فيه نفقة البيت وراتب السائق والشغاله
    وسيقبض زيادة حساب الموطن لانه رب الاسره ولن يعطيني شئ فهو يغضب بشده اذا فتحت معه الموضوع

    ‎رد

    1. :)

      اشتكي المحكمة

      ‎رد

    2. ....

      انتي تصرفي ع البيت لماذا انتي الرجل ام هو هو من يقوم بملازم البيت كامه ولا يحق له عدن الصرف لكي ولبيت

      ‎رد

    3. شيمي

      طماعه ماعندك دبره احمدي ربك بس

      ‎رد

  5. ام عهد

    انا عيالي باقي ما معهم اثباتات ولا ضفتهم معي في حساب المواطن وحالتنا صعبة جدا

    ‎رد

  7. ي

    كم المبلغ للشخص الواحد من حساب مواطن وهل ينرل في حسابه ام حساب ولي امره

    ‎رد

    1. ي

      احسن شي ينزل في حساب كل فرد من الاسره مثل حافز حتي مايحرمونا منها

      ‎رد

  8. ام دانه

    انا ضايفه عيالي معي في بطاقتي هل يشملني حساب المواطن …عاطله عن العمل

    ‎رد

    1. زهاء

      ايوا بس اهم شي يكون معاكي صح ولاية او اثبات حضانة

      ‎رد

  9. اليامي

    عائل الاسرة مسجون هل يشملني البدل انا

    ‎رد

  10. حسن

    هل يشمل حساب المواطن ا وبمعنى أصح هل يستلم الي معى رب الاسره يعني راح يسلمون ولى كلهم بمبلغ معين

    ‎رد

  11. حمد

    سلام عليكم
    انا ابوي متوفي وهو متزوج حرمتين بأسم مين اخلي رب الأسره

    ‎رد

  12. غير معروف

    ياناس انا سجلت ب حساب الخاص وزوجي سجل ب حساب خاص السوال هل الدعم بينزل لكل واحد منا والا تنزل كلها على حساب زوجي ردوووو تكفون محتاجه والله فقيره الله يفرجها علي

    ‎رد

    1. ام دانه

      انا ضايفه عيالي معي في بطاقتي هل يشملني حساب المواطن ..عاطله عن العمل

      ‎رد

    2. غير معروف

      الزوج والزوجة يسجلون بحساب واحد فقط ويكون باسم رب الأسرة

      ‎رد

    3. زهاء

      اذا كنتي متزوجةحينزل ف حساب رب الاسرة

      ‎رد

  13. غير معروف

    ام توت انا مهجوره لي سنين وهل يحق لي الضمان وحساب المواطن

    ‎رد

  14. ابو سعود 999

    ماهي الطريقة الصحيح لحساب الراتب في حال وجود التامينات
    هل يتم اضافة التامينات ضمن الراتب المذكور في حساب المواطن.؟
    هل يتم حسب القروض ؟
    او يحسب الراتب كما هو في العرض الوظيفي ..؟

    ‎رد

  15. مالك بن حسن

    انا طالب جامعي عمري ٢٢ اسكن مع عائلتي وليس لدي دخل ! هل استحق الدعم؟

    ‎رد

    1. غير معروف

      نفس السؤال👆🏻

      ‎رد

    2. زهاء

      ايوا اهم شي سجل في ساب المواطن

      ‎رد

  16. ابو هاشم

    هل الابنه المطلقه وتعمل تسجل في حساب المواطن بشكل مستقل عن والدها – رغم أنها تسكن مع والدها افيدوني ودمتم بخير

    ‎رد

  17. ام محمد

    اناموظفه وراتبي ١٦٠٠٠وانا اللي متكفله بمصاريفي ومصاريف عيالي وزجي عنده زوجه ثانيه يصرف عليها وعلى عيالها ومايصرف علينا انا وعيالي سجلت بحساب المواطن لوحدي بدون عيالي هل يشملني والالا

    ‎رد

  18. احلام

    ابوي متوفي وانا وامي واختي بهوية مين اقدم ؟

    ‎رد

  19. غير معروف

    أنا مطلقة بدون أطفال ومعلمة راتبي 11000 واعيش مع اهلي في نفس المنزل وأقوم بجميع متطلباتي ومصاريفي ( وجزء من راتبي لمتطلبات ومصاريف أهلي لأن أمي أرملة ويوجد لدي أخوان يدرسون في مرحلة الثانوي ) فهل يحق لي التسجيل ؟؟؟
    أرجو الرد

    ‎رد

  20. أماني

    أنا مطلقة أعمل ( معلمة ) براتب 11000 وأسكن مع أهلي وأقوم بجميع مصاريفي كاملة ( بالاضافة إلى جزء من راتبي لسد احتياجات ومصارف أهلي ) هل يحق لي التسجيل ؟؟؟
    أرجو الرد

    ‎رد

  21. أماني

    أنا مطلقة ومعلمة راتبي 11000 وأسكن مع أهلي لكن أنا اقوم بمصاريفي ( جزء من راتبي لمصاريف أهلي )وهل يحق لي التسجيل ؟؟؟
    أرجو الرد

    ‎رد

  22. ام عبدالله

    السلام عليكم البنت المتزوجه المضافة في كلرت العائله مع ابوها هل تسجل مع الاب ولا مع الزوج في بيانات حساب المواطن
    ولدينا عماره ملك يوجد بها شقق اجار لايوجد لها خيارات مثلا كعمارة لايوجد سوا فيلا او شقة او مجمع سكني
    افيدوني جزاكم الله خير

    ‎رد

  23. ......

    اخوي مملك على وحده وضمها فكرت العايله هل يكتب متزوج والا اعزب ؟وايضا اختي تدرس فالجامعه وتسكن معي هل يشملها حساب المواطن

    ‎رد

  24. الباشا

    انا متزوج ولدي طفلان وموظف في قطاع خاص وزوجتي غير موظفه وساكن في بيت والدي علماً ان راتبي لا يتجاوز ٧ الاف ريال
    هل يشملني الدعم او لا

    ‎رد

  25. البحيري

    زوج المواطنه هل يشمله الدعم

    ‎رد

  26. سماء

    هل المتزوجه العاطله عن العمل تستطيع التسجيل ك مستقل ؟

    ‎رد

    1. ام ثامر

      انا زوجه وعاطله ومقدمه ع وضيفه وفي اشد الحاجه هل يشملني حساب مواطن

      ‎رد

      1. ام مشاري

        ليت احد يفيدنا نفس سؤالك

        ‎رد

  27. ابو عبدالهادي

    زوجتي مدرسه اهليه هل اذكر ذلك في حساب المواطن

    ‎رد

  28. اماني

    انا عمري 27 خريجه لايوجد لدي وظيفه هل استحق من حساب المواطن غير متزوجه

    ‎رد

    1. نوني الانيقه

      وأنا مثلك خريجه أتمنى يخلونه مثل حافز كل واحد لوحده لانو والله محد يصرف عليينا ماغير خليين حساب المواطن لزوج ورب الاسره وفوق هذا مايصرف عليينا ولا تلاقيه متزوج ثنتين ثلاث وواحده يصرف عليها والباقيات لا واذا هرجت قال بطلقك واخذ العيال والله خالتي تعاني من زوجها هاجرها ومايصرف عليها ولا على اولادها وفوق هذا اهو الي مستفيد من حساب المواطن ماأقول غير الله يعين على هالحياة بس

      ‎رد

  29. ام عبدالله

    انا زوجي عاطل ومديون وخدماته واقفه كلها هل يستحق حساب الواطن حتى لو خدماته كلها واقفه

    ‎رد

  30. عبدالرحمن

    انا متزوج من زوجه قطريه هل يشملني الدعم ام لا

    ‎رد

  32. محمد

    هل مكافأة خادم ومؤوذن والامام الساجد يسجل من ضمن الدخل.

    ‎رد

  33. خالد بن عبدالله

    أثناء التسجيل في حساب المواطن… طلب اسم الحي لكن لا وجود لحي “قرطبة” في القائمة؟!! ماذا اضع؟؟؟

    ‎رد

  34. غير معروف

    انا حارس امن وراتبي 2000 ريال بدون تامينات هل يشملني حساب المواطن

    ‎رد

  35. ابو حسن

    زوجتي اجنبية ولم اتمكن من التسجيل لأن رقم هويتها يبدأ بـ 21

    ‎رد

  36. غير معروف

    السلام عليكم انا متزوجة و موظفة راتبي 12160 ريالا و زوجي عاطل و عندي بنت واحده ..كم يستحق في حساب المواطن

    ‎رد

    1. غير معروف

      انا زوجي مسجون. سجلت. بسمي وعيالي معي هل استحقى من حساب الموطن

      ‎رد

  37. س س

    هل اذا سجلت الزوجه بيناتها مستقله وسجل الزوج هل تضاف تلقائي الي حسابه

    ‎رد

  38. س س

    هل اذا سجلت الزوجه بيناتها مستقله وسجل الزوج ايضا هل يضمونها تلقائي لحساب الزوج او يلتغي الطلب

    ‎رد

  39. غير معروف

    لايضهر اسم ابني با ملخص الطلب مع التابعين على العلم انوه مسجلة با التااعبعين واذا رجعت المعلومات التابعين اجده وفي ملخص التطلب الاجدة

    ‎رد

  40. ابو سعود

    سجلت بحساب المواطن انا وزوجتي وابني الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وبعد مراجعه الطلب لم اجد اسم ابني مع ملخص الطلب وشكراً

    ‎رد

  41. ابو امين

    ابن مواطنة ومتزوج… وعلى كفالة امي… يشملني برنامج حساب المواطن؟

    ‎رد

  42. ابو امين

    انا ابن مواطنة سعودية ومتزوج ولدي ابناء وكفالتي على والدتي السعودية طبعاً وابنائي على كفالتي
    حاولت اسجل في حساب المواطن برقم اقامتي ولم يقبل الموقع فهل استحق الدعم او لا؟ علما ان راتبي اقل من 8000

    ‎رد

  43. غير معروف

    انا منفصله عن زوجي لي قربت 8 سنوات وعندي ثلاث اطفال وانا موظفه واصرف عليهم مع فواتير الكهرباء والمويه ومصاريف العيال وعندي قرض هل يشملتي حساب الموطن

    ‎رد

  44. عزيزه محمد عيسى

    انا ام مواطن هل يشملني الدعم

    ‎رد

  45. ام محمد

    انا مطلقه وعندي ولد وبنت انا الي اعولهم وموظفه وراتبي ضعيف هل يشملني حساب المواطن انا واولادي

    ‎رد

    1. علي

      ام محمد يشملك الدعم اذا كان راتبك اقل من 20160 ريال .(ملاحضة ) بنسبة للاولاد ان يكون عندك مايثبت اعالتهم .وذا لم يكن فالدعم يذهب لأب الطفلين

      ‎رد

  46. ام محمد

    انا مطلقه وعندي ولد وبنت وانا العائله الوحيده لهم بعد الله وموظفه وراتبي ضعيف هل يشملني حساب المواطن انا واولادي

    ‎رد

  47. ام محمد

    انا مطلقه وعندي ولد وبنت انا الي اعولهم وموظفه وراتبي ضعيف هل يشملني حساب المواطن افيدوني جزاكم الله خير

    ‎رد

    1. ام محمد

      اناموظفه وراتبي ١٦٠٠٠وزوجي مزوج وحده ثانيه ويصرف عليها وعلى عيالها وانا وعيالي مايصرف علينا

      سجلت بحساب المواطن باسمي فقط هل يشملني ام لا

      ‎رد

  48. ام عبدالله

    انا ام مواطن مطلقه لدي اقامه ديمه هل يشملني ام لا

    ‎رد

  49. موظف مستقل

    السلام عليكم ارجووكم ردو علي انا موظف راتبي ٧٠٠٠ اعزب مستقل عن الاسرة وابعد عنهم ١١٠٠ كيلو هل استفيد من الدعم والسؤال الثاني كم مبلغ الدعم ؟؟؟ صحيح مثل ماسمعنا ٢٢٠٠ لمن رواتبهم اقل من ٨٠٠٠؟؟؟ ارجو الرد

    ‎رد

  50. محمد

    تعريف بل الراتب ولا بدون

    ‎رد

  51. محمد

    هل التعريف بل الراتب شرط

    ‎رد

  52. ابو محمد

    انا طالب سعودي في كلية التقنيه عمري {21 عام} متزوج وليس لدي اطفال هل يشملني حساب المواطن ؟ افيدوني

    ‎رد

  53. محمد

    انا مطلق وما عندي اولاد هل استحق ادعم

    ‎رد

  54. كاليميرو

    وش قصتكم ثالث تعليق واستفسار ولا اشوف احد جاوب ولا ظهرت استفساراتي عيال البطه السوداء يعني.. اللي عليه ايقاف خدمات يشمل حساب المواطن وكم المبلغ لا تقولي 400 ههههه

    ‎رد

  55. الآلآم لا توصف

    اللي عليه ايقاف خدمات يستحق ولا يروح يبلط البحر

    ‎رد

  56. ايقاف خدمات

    هل اللي عليه ايقاف خدمات في قضية ديون يستحق حساب المواطن

    ‎رد

  58. ام عقيل

    انا مطلقه وموظفه ولدي اطفال مسؤله عنهم امام الله ومسؤله عن البيت باكمله من فواتير كهرباء وماء وبنزين ولااملك منزل ولايوجد عندي صك اعاله لابنائي اسال هل يشملني الدعم الوطني علما راتبي١٥بس يشهد علي الله مطلوبه للراجحي والتسليف مايصفي لي بس٤٠٠٠تقريبا

    ‎رد

  59. حزينه

    زوجي راتبه 18000 وبخيل وعندي اطفال هل يشملني الله يوفقكم

    ‎رد

  60. أبو عبد الرحمن

    يعني انا وزوجتي وولدي يشملها الدعم

    ‎رد

  61. أبو عبد الرحمن

    هل زوج المواطنة يشمله الدعم

    ‎رد

  62. أبو عبد الرحمن

    انا زوج مواطنة سعودية ولدي ولد هل يشملني الدعم

    ‎رد

  63. بتبت

    انا مطلقه بدون اطفال وعاطله وساكنه مع اهلي هل يشملني الدعم أو لا يشملني

    ‎رد

  64. بتبت

    انا مطلقه بدون اطفال وعاطله وساكنه مع اهلي هل يشملني الدعم اولا يشملني..

    ‎رد

  65. علي

    الخليجيين المقيمين في السعودية من أبناء ام سعودية متوفاة هل يشملهم النظام أرجو الإفادة

    ‎رد

    1. علي

      نعم اولاد السعودية من الاجنبي يشملهم الدعم

      ‎رد

  66. غير معروف

    هل الموضف الغير متزوج يشمله افيدونا

    ‎رد

  67. زيدان

    انا رجل متزوج ولم ارزق باطفال بع موظف عسكري
    حيث اني ابعد عن اهلي وزوجتي ١٤٥٠ كيو لعدم. ولم تحصل لي الفرصه على اني اجعلهم يسكنون معي . لوجود راتب ظعيف ولدي قرض من الابنك الاهلي . هل يشملني ام لا مقدار الراتب ٦٦٠٠

    ‎رد

  68. الله يفرجها

    انا مطلقه وعندي ثلاث اطفال اتمنى احد يساعدني ابغى وظيفه تكفووووون

    ‎رد

    1. غير معروف

      مطلقة

      ‎رد

    2. ابو سند

      اي وضيفه
      تبغين تتزوجين

      ‎رد

  69. ابوعبدالعزيز @.

    انا متزوج وعندي 2 أبناء وسكان ايجار وعطل عن العمل ولدي قسط بنك التسليف هل يشملني . الدعم

    ‎رد

  70. حمد العسيلي

    هل استحق استلام الدعم عمري 34مسقل

    ‎رد

  71. حمد العسيلي

    عمري 34سنةاعيش مستقل هل استحق استلام الدعم كشخص مستقل

    ‎رد

  72. حمد العسيلي

    ة

    ‎رد

  73. حمد العسيلي

    انامستقل وعمري 34سنة هل استحق الدعم لوحدي كشخص مستقل

    ‎رد

  74. معلمة مغتربة

    أنا معلمة مغتربة بمعنى أننب أسكن بشكل مستقل عن أسرتي بسبب ظروف العمل، هل أعد من ضمن الفئات المستحقة؟

    ‎رد

  75. غير معروف

    انا متزوجه ورلتبي 7 ولدي بنتين يمنينات الجنسيه وبنت من زوجي الثاني هل يشنلني وبناتي ام فقط زوحي

    ‎رد

  76. سامي

    انا غير متزوج وعاطل استحق الدعم النقدي أم لا

    ‎رد

  77. وسيم الجنوب

    نسأل الله ان يرزق الجميع ويسجلون ويستفيدون اخواني لازم التسجيل بالبرنامج اذا فتح في شهر 5

    ‎رد

  78. نوره

    انا مطلقه بدون اولاد اسكن مع اخي وراتبي 7000 اخي لا يستحق الدعم هل انا يشملني الدعم

    ‎رد

    1. صياد

      الله يكتب لك نصيب وتتزوجين وتكونين اسرة سعيدة ولا يحوجكم الله تعالى الا له

      ‎رد

    2. وسيم الجنوب

      نعم تستحقين الدعم اختي نوره ..

      ‎رد

  79. الجوهره

    مطلقه بدون اولاد تسكن مع اخيها احيانا ومع اختها احيانا موظفه ب راتب ٧٠٠٠ وأخيها لا يستحق الدعم لديها سايق ب راتب ١٠٠٠ ريال

    ‎رد

    1. طارق

      تسحقين الدعم اختي

      ‎رد

  80. غير معروف

    أنا مطلقه بدون اولاد موظفه ب راتب ٧٠٠٠ أنفق على نفسي أقيم مع اخي وهو لا يستحق الدعم وأقيم مع اختي احيا هل استحق الدعم عند سايق ب راتب ١٠٠٠ريال

    ‎رد

    1. طارق

      انتى لكك الحق فى التقديم والدعم

      ‎رد

  81. ابو سلطان

    هل الشخص الذي عليه قرض شخصي وعقاري يشمله دعم حساب المواطن ؟؟

    ‎رد

  82. ابو سلطان

    انا علي دين وقرض شخصي وعقاري من البنك الاهلي بشان شراء منزل ولا يتبقى من راتبي الا ٤٤٠٠ هل يدعمني حساب المواطن ؟؟؟؟

    ‎رد

  83. أنور الظفيري

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعه مباركه.. أسعد الله صباحكم بكل خير ويسر وسعاده. كل عام وانتم بالف خير .. السؤال الأول : هل المتزوج وليس لديه أطفال وعاطل عن العمل هل يشمله نظام الدعم النقدي .. وشكرا مع تحياتي وتقديرى لكم.

    ‎رد

    1. وسيم الجنوب

      نعم اخي انور الظفيري يشمله الدعم ..

      ‎رد

      1. كاليميرو

        يا عالم اللي عليه ايقاف خدمات في قضية دين يشمله ولا يستمر على وضع الميت الحي

        ‎رد

        1. ام محمد و زيد

          الله يفرج لك ولزوجي ولكل مديون .. ويوفي ربي عنكم ويرزقكم من فضله ويسخر لكم ملائكته وعباده

  84. مشرف مسفر الزهراني

    نرجو التوضيح هل الاسره الي عدد ها 5 مع الام والاب والاب ليس دخل شهري وغير موضف ويعتبر من فئة صفر ومسكنه اجار هل يصرف له نرحو التوضيح وشكرا والي عنده ثلاثن والبعض ربي لم يرزقه ذريه هل يشملهم

    ‎رد

  85. ام عبد الرحمن

    انا متزوجه زوجي عنده معامله في الجنسيه وعندي اطفال وبيت ملك هل يشملني؟

    ‎رد

  86. ايمان

    اللي متزوج وحدة غير موظفه و وحدة موظفه؟؟؟؟؟كيف الحسبة تكون؟؟؟؟؟

    ‎رد

    1. غير معروف

      اذا زوجتي تستلم راتب وقدرة 14000 وانا سائق نقل معلمات هل استبعد من حساب المواطن؟

      ‎رد

    2. غير معروف

      طلق الموظفه ههههههه والله انا نفس حالتك وما حد عطانا علم

      ‎رد

  87. علي الشريف

    هل يدعم مني متزوج ساكن مع اهلي هل يدعم لي

    ‎رد

  88. غير معروف

    انا مني متزوج يدعم لي

    ‎رد

  89. خميس الزهراني

    هل الزوج والزوجه فقط اللذين لم يرزقوا بذريه يشملهم الحساب

    ‎رد

  90. ناصر

    انا ماتزوجت وعملي يبعد 140 كيلو هل يشملني الدعم

    ‎رد

  91. ناصر

    انا ماتزوجت وعملي يبعد 140 كيلو هل استحق الدعم

    ‎رد

  92. محمد

    الموقع سيفتح 1 فبراير يعني في شهر 5 هجري تقريبا

    ‎رد

  93. أم أحمد

    أنا مواطنه سعوديه غير مطلقه… وزوجي لا يسكن معي أنا وأبنائي… متقاعدة من العمل، أعيش مستقلة أدفع فواتير البنزين والكهرباء والماء ….أتسأل لما لا يشمل حساب المواطن من هن أمثالي…لماذا هذه الفئة مهمشة

    ‎رد

    1. ابو مشاري الدوسري

      كان الله بعونك

      ‎رد

      1. تمباك بن ولاعة بن طفاية

        عينو خير كل واحد يسجل وانشالله بيصرفون لكم الدعم بس اللي بياخذ دعم ترى بيدفع فاتوره مضاعفة اللي كان يدفع 500 شهريا بيدفع 1500 يعني مدبله ثلاث مرات تدرون ليش لانة دعم وبينكشف اللي متقاعد والحين موظف في شركة ومسجل في الضمان اللي ماسجل في الدعم لايسجل عشان ماياخذون منه الضمان وانا اعرف ناس كثير مسجلين في الضمان ومتقاعدين ويعملون في شركات وكل سنه يسافرون برا يصيفون اعرفهم زين وماني معلم لان الله بيكشفهم اذا سجلوا

        ‎رد

  94. طاهر آل بن صالح

    هل تم أخذ اعتبار عن الاسرة التي يكون سكنها اجار ولاتملك بيت

    ‎رد

  95. طاهر آلِ بن صالح

    هل تم أخذ نظرة عن الأسرة تسكن في مسكّن اجار

    ‎رد

  96. ليلى الغامدي

    الى اي جهة بجب ان اذهب للتسجيل ولكي احصل على هذا البديل

    ‎رد

  97. طلال

    هل المتزوج العاطل تشمله

    ‎رد

    1. تحقيقات عامه9090

      نعم يشمله تحياتي لك

      ‎رد

  98. عادل الشهراني

    سألت انا رب اسره مكونين من خمسه اشخاص ولدي ابنا مرضا سرطان وفاليوت وبلا عمل ولا دخل والراجحي موقف خدماتي لوجود قرض كيف استفيد افيدوني وسعودي ومسلم

    ‎رد

  99. عادل الشهراني

    مافهمت شي انا رب اسره وعندي ثنين مرضا احدهم سرطان الدم والاخر رباعية فاليوت القلب وبلا دخل نهائياً ولا عمل كيف استقيد وموقفه خدماتي لمطالبة الراجحي لي افيدونا

    ‎رد

  100. عادل

    هل موعد فتح الموقع

    ‎رد

      1. ابو امين

        انا ابن مواطنة سعودية ومتزوج ولدي ابناء وكفالتي على والدتي السعودية طبعاً وابنائي على كفالتي
        حاولت اسجل في حساب المواطن برقم اقامتي ولم يقبل الموقع فهل استحق الدعم او لا؟ علما ان راتبي اقل من 8000

        ‎رد

      2. س س

        هل اذا سجلت الزوجه بياناتها مستقله وسجل الزوج هل ينتقل تلقائي ف حساب الزوج ام ماذا

        ‎رد

      3. غير معروف

        هل مكافأة خدم ومؤذن وائمة المساجد داخل من ضمن الدخل في حساب المواطن

        ‎رد

      4. غير معروف

        زوجتي مدرسه اهليه هل اذكر ذلك في حساب المواطن

        ‎رد

        1. مهاء

          انا مطلقه وليس لدي اولاد وغير موظفه واعيش مع اهلي هلي يشملني ادعم والاب متقاعد ورتبه 2900 فقط هل يشملني او مع الاب

        2. اليامي

          نعم يشملش

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