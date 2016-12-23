سؤال وجواب عن مستحقي الدعم في حساب المواطن

المواطن – الرياض

تسهيلاً على القارئ الكريم تضع صحيفة “المواطن” أسئلة وأجوبة حول مستحقي الدعم عبر حساب المواطن والذي أقر امس في ميزانية المملكة 2017 .

لماذا تم اختيار الأسرة للحصول على البدل؟

تم اختيار الأسرة بديلا من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البلد نظرا لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع السعودي.

هل يمكن لأي فرد في الأسرة استلام مبلغ البدل؟

رب الأسرة هو المستفيد الأساسي الذي يستلم مبلغ البدل.

ماذا تعني كلمة أسرة؟

تعريف الأسرة، وهي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى _زوج – زوجة – ابن – بنت) ويقطنون في مسكن واحد.

هل الابن أو البنت غير المتزوجين ضمن هذه الأسرة؟

نعم.. يندرج أسفل الزوج والزوجة الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن.

هل رب الأسرة يشترط كونه من جنس معين؟

يمكن أن يكون رب الأسرة ذكرا أو أنثى بناء على حالة الأسرة الاجتماعية.

ما الفئة الأساسية المستفيدة من البدل؟

تُمثل الأسرة السعودية الفئة الأساسية المستفيدة من البدل.

هل ضمن هذه الفئة الأفراد غير المتزوجين الذين يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم؟

نعم.

ماذا عن أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي؟

ضمن مستحقي البدل أيضا.

وأيضا حاملي بطاقات التنقل؟

نعم.

هل سينضم المستفيدين من معاش الضمان الخاص بوزارة العمل إلى مستحقي البدل؟

نعم.. تؤهل تلقائيا للبدل كافة الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات التضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة.

من يستحق البدل؟

الجنسية السعودية

الإقامة داخل المملكة

وجود قرابة من الدرجة الأولى بين جميع أفراد الأسرة الواحدة.