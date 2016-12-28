“كاكا العربجية” تعود لجامعة الطائف دون محاسبتها أو فصلها!

المواطن -أحمد المسعود- الطائف

علمت “المواطن“، من مصدرٍ خاص، أن الطالبة التي تسبَّبت بمشاجرةٍ جماعية وإصابات بجامعة الفيصلية للطالبات، بمحافظة الطائف، المُلقَّبة باسم (كاكا العربجية)، عادت للدراسة مرةً أخرى دون أي اتخاذ للإجراءات اللازمة في حقها، أو محاسبتها من قبل المسؤولين، وتعريضها للفصل النهائي هي ومن معها.

وأشار المصدر، في حديثه لـ “المواطن“، أن الطالبات صُدِمنّ صباح اليوم، الأربعاء، بعودة الطالبة “كاكا العربجية” وسط ذعرٍ ورعبٍ بين الطالبات خصوصًا أن شِلّة الطالبة قد تسبَّبت في إصابات لعددٍ من الطالبات أدّى إلى إدخال أحدهن المستشفى.

فيما كانت جامعة الطائف للبنات قد شهدت، الأسبوع الماضي، مشاجرةً عنيفة تدخَّل فيها الهلال الأحمر السعودي، وذلك بعد نشوب شجار عنيف بينهن دام لمدة نصف ساعة أو أكثر، وتعمُّد الفتيات في مضاربتهن على الركل، وسحب الشعر، وتقطيعه بشكلٍ مفجعٍ جدًا، وتخديش الوجه، حيث أدّى ذلك إلى تدخُّل الإسعاف ودخولهم الجامعة لإسعاف الفتيات اللاتي تعرّضن للضرب المبرّح فيما بينهن.

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