#عاجل مع إقرار حساب المواطن .. هنا أمثلة توضيحية لمتوسط البدل للأسرة السعودية

#عاجل مع إقرار حساب المواطن .. هنا أمثلة توضيحية لمتوسط البدل للأسرة السعودية

2016/12/22
الساعة 9:43 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حساب المواطن, حصاد اليوم
472870
263
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المواطن - الرياض

بعد إعلان المملكة اليوم عن تجميع كل أشكال الدعم الحكومي تحت مظلة واحدة، باسم “حساب المواطن”، تساءل البعض عن الاستفادة من الدعم المُقدم من البرنامج، وكيف سيتم تقدير العبء الإضافي الشهري.

وتم دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه إلى 5 شرائح متساوية – أخماس- وتم دراسة متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الإضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وبتطبيق معايير الاستحقاق (عدد أفراد الأسرة – والحالة المادية للأسرة) تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الأسرة بعد الاستفادة من البدل.
وقدمت الصفحة الرسمية لرؤية المملكة 2030، توضيحا لأسرة سعودية في كل خُمس قبل وبعد البدل.

 

توضيحي

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توضيح1

اسأل حساب المواطن
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263 مشاراكات

  1. يوسف الغامدي

    راتبي 6800 ومتزوج وليس لدي اطفال كم استلم من حساب المواطن

    ‎رد

  2. فهد صالح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني المواطنين أسئلتكم مكررة ولو رجعنا على الأسئلة الشائعة في حساب المواطن لوجدنا كل ما سألتم عنه موجود وموضح .. اما بالنسبة للأخوات الآتي تضايقن من الصرف على رب الاسرة وليس المرأة بصفة عامه ، وخصوصاً في حساب المواطن ، حيث انه يدعم الطاقة والكهرباء ، وهذي مسؤلية رب الاسرة ، لم يكن حساب المواطن حتى يغطي المصاريف الخاصة .
    المسألة ليست حسد المسألة هي ان الدعم هو موازنة المعيشة للمواطن في ضَل التطور اللوجستي في رؤيا ٢٠٣٠ آمل من الجميع يكون فاهم الفكرة المبني عليها حساب المواطن ، ثم بعد ذلك يستفسر بمعرفه .
    اللي مستفيد من الضمان الاجتماعي بشكل شهري لا يسجل في حساب المواطن ( يدرج تلقائي ).
    اما اللي عنده مساعدة مقطوعة سنوية فلابد من ان يتقدم بالتسجيل في حساب المواطن ( لا يدرج تلقائي ).
    اللي ماعنده ولا دخل حتى ١١٩٩ يعتبر من محدودي الدخل في نظام حساب المواطن يجب علية التقدم بالتسجيل .
    واللي دخله فوق ٤٠٠٠٠ يستفسر من استفادته من البرنامج حيث ان معلوماتي تدلي بانه غير مدعوم من حساب المواطن والدراسة لم تنتهي حتى بعد الصرف الدراسة مستمرة .
    كل ماذكر الان انت المدير له تعرف كم دخلك سواء عندك سجل ما عندك عندك سياره ما عندك واللي عنده تريله او غيرها .
    والمطلقة اللي ولدها او اولادها بنتها او بناتها اذا عندها ما يثبت تسجل هي العائل . اما اذا ما عندها إثبات فالكلام بدون ثبوتيات باطل ولا صحة فيه ولو صدق قولك .
    واللي ولي امرها ما سجل ما تقدر تسجل لان في شروط موجودة في استكمال الطلب تتطلب على المستفيد الاول ( رب الأسره او العائل ).

    كما ان حساب المواطن في مسماة اجابة لكل سؤال :-
    الا وهي ( المواطن ) بالمختصر اذا انت مواطن عائل لذاتك او لأسرتك تقدم وسجل في حساب مواطن واذا انتي مواطنه عائلة لذاتك ولأسرتك تقدمي وسجلي في حساب المواطن .
    أتمنى اني اختصرت وأفدت .

    وان قصرت في ما ذكرت ارجو منكم العذر .

    ولكم تحياتي اخوكم / ابو فيصل ( مواطن )

    ‎رد

  3. عاشقه الجنه

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته انا امراءه متزوجه ولدي 12 ولد وزوجي متزوج 2بعدي ولاعد يصرف لنا ولا شي ولدي الكبير موظف وراتبه 8000 ومتزوج وعنده 2 اولاد وهو ذايصرف علينا هل يمكن ان يسجلونه في حساب المواطن وهل يمكن أن يسجلوني فيه ان زوجي قد سجل بتعدد الاسره كلها افيدوني جزاكم الله خير الجزاء

    ‎رد

  4. عاشقه الجنه

    اناامراءه وتزوجه ولي 12 ولد وزوجي متزوج علي 2 بعدي ولاعد يصرف علينا ولاشي ويوجد لي اي دخل كيف اسوي أسجل اولا لان زوجي قد سجل بتعدد الاسره كلها افيدوني جزاكم الله خيرا

    ‎رد

  5. امجاد

    انا في ضمان اخذ الف ريال كم اخذ

    ‎رد

  6. امجاد

    انا في ضمان اخذ الف ريال كم ينزلي ومتى صرفها

    ‎رد

  7. تركي ابن احمد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي اللي يستلم ضمان وعنده تقاعد هل يسجل التقاعد

    ‎رد

  8. تركي ابن احمد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللي يستلم ضمان وعنده تقاعد هل يسجل مع الضمان تلقائيا

    ولكم جزيل الشكر

    ‎رد

  9. تركي ابن احمد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللي يستلم ضمان وعنده تقاعد هل يسجل مع الضمان تلقائيا

    ‎رد

  10. عسووله

    الله يرزق الجميع يارب

    ‎رد

  11. عسووله

    الله يرزق الجميع يارل

    ‎رد

  12. ام ميلا

    هل يشمل المتزوجه وزوجها عسكري راتبه٨ الف وعندي بنت وحده وساكنه بيت اجار

    ‎رد

  13. سارا

    رب الاسره لو كان له زوجتين وكل زوجه بمدينه اخرى هل يكتبهم كلهم من تابعين او اكتب تابع واحد – والمبتعثين و الا يدرس على حسابه خارج المملكه هل يتسجل من تابعين ؟؟؟

    ‎رد

  14. منى

    انا مطلقه وما عندي اولاد وعايشه مع ابوي وماعندي بطاقة احوال ولا بضمان ولا موضفه يشملني ؟؟

    ‎رد

  15. هلا هلا مطلاقات

    ملحوظيه ياختي خلي زوجك يطلق ورق بس وانتي قدمي ضمان وهوا حساب مواطن والعصفورين بحجر واحد في البيت والامحكمه والاغيره

    ‎رد

  17. تبوك الورد

    ياخوان الي عنده ولد معاق وياخذ 833 شهري اسجله بحساب المواطن او لا معى دخلي
    اتمنا الي عنده خبر يفيدني لاهنتو

    ‎رد

  18. غير معروف

    لحول الله الكل مطلق الكل محتاج

    ‎رد

  19. عهود

    مستقل هل يعني يكون معه بطاقة احوال فقط

    ‎رد

  20. زائرة

    الي عددهم ١٠اشخاص يشملهم الدهم ولا لا

    ‎رد

  21. زائرة

    الي عددهم ١٠اشخاص يشملهم الدعم ولا لا

    ‎رد

  22. غير معروف

    والدي متوفي وعندي والدتي واخواتي عددهم خمسه واراتب 5500 كيف اقدم وهم ماعندهم ضمان

    ‎رد

  23. سارة 🌸🌸🌸

    الوالد متوفي وينزل لنا تقاعد ٦٩٠٠ ريال و الوالده تشتغل راتبها ١٣٠٠٠ مدرسه ….. هل يشملنا حساب المواطن ولا ؟ وكيف يشملنا يعني يجمع مصروفنا مع راتب الوالده ولا احنى لنا حساب مواطن وامي لها ثاني ؟ لاني سمعت انه بس احنى وامي راتبها ماله دخل لانها ماتستفيد من راتب التقاعد الي ينزلنا

    ‎رد

  24. أبو عبدالله

    نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واسع فضله وعظيم عطائه , وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا , وأن يغنيهم بفضلة ورحمته عمن سواه , فالخير خيره والفضل فضله , ولا يجود من يجود إلا بفضله , ولا يعطي من يعطي إلا من عطائه وجود فضله سبحانه جل شأنه وتقدست أسماءه وصفاته .

    ‎رد

  25. الى الرحمن اودعت امري

    انا سعوديه متزوجه من اهل البطايق وعندي 6 اطفال وقدمت على حساب المواطن لكن للاسف رفض والسبب بطاقه زوجي منتهيه واطفالي ليس لهم سجلات وانا لي من التاهيل كل شهر 833 هل انا استحق وكم الله يجزاكم الجنه ويرزقنا ويرزقكم يااارب والله يديم الامن والامان يااارب

    ‎رد

  26. جج

    انا طالب ثانوي وعندي بطاقة احوال هل يشملني ؟ أرجو الرد

    ‎رد

  27. جج

    انا طالب ثانوي هل يمشيلي شي

    ‎رد

  28. عزيزه

    يبي يصير مثل ضجة حافز اهليه وغيراهليه

    ‎رد

  29. عزيزه

    اللهم ارزقنا من واسع فضلك ولاتحوجنا الا لك

    ‎رد

  30. عزيزه

    طيب الزوجه اللي راتب زوجها حول العشرين لكن مايعطيها ولاريال ومحسوبه انها من تابعينه
    اقول هالقرار يبي تعديل المفروض ربات البيوت عامه يصرف لها بحساب مستقل مثل حافز بدون تحديث وغرابيل

    ‎رد

  31. ام مريم

    انا متزوجه هل التابعين للزوجة الأطفال والزوج لم اسجلهم هل التسجيل صحيح

    ‎رد

  32. ام مريم

    انا متزوجه والتابعين الأطفال والزوج لم اسجلهم هل التسجيل صحيح

    ‎رد

  33. عبدالرحمن الرويلي

    ياخوان حساب المواطن يشمل جميع من راتبه من 20.000 او 21.000 وتحت يشمله ومن راتبه من 0 الى 8000 هو ياخذ اكثر من الاعلى رواتب يعني هي فئات على حسب راتبك وجميع اب يشمله الدعم وجيع متزوج يشمله الدعم وجميع العزابيه يشملهم الدعم اذا كان مستأجر لو انه لحاله اهم شي يكون مستأجر واح يطلبونك فاتورة كهربا والعقد وهاذي الامور والدعم لمن رواتبهم من 0 الي 8000 (2222 ريال ) والضاهر يختلف حسب عدد الافراد او لا مادري لامن ادخلو على موقع حساب المواطن الرسمي وتلقون الشروط والاسئله من الدوله صحيحه ولاكن حساب المواطن بصفه عامه يعطونك فلوس من هنا وياخذونهن منك من هنا راح يزود البانزيل والكرب يعني لاحد يستانس نفس الشي ترا

    ‎رد

    1. فهد صالح

      حساب المواطن هو دعم المواطن في ضَل إصلاحات مادية مستقبلية ، وكل هذا يعود لمصلحة المواطن حيث ان التطلعات لعام ٢٠٣٠ النصوص عليها تتطلب منّي كمواطن ان أقف جنب الى جنب وأساهم بالتحلي بالصبر كما اننا في أمن وامان والحمد لله اللهم آدم علينا امننا اخواني واخواتي آمل منكم فهم اساسيات البرنامج تخص رب الاسره من ناحية الطاقة والكهرباء .
      شكرًا لدولة التي طوال السنين الفائتة كانت تساهم معنا في دفع النص لطاقة والكهرباء ، جاء وقت رد الجميل فهذا وطننا ، باختصار انت مواطن وانتي مواطنه والمسمى حساب المواطن منكم واليكم .

      ولكم احترامي
      ابو فيصل

      ‎رد

  34. ردو عليه تكفون

    انا متزوج ومو متوضفين انا وزوجتي وساكنين عند الوالد هل يحق لنا التسجيل في حساب المواطن؟؟

    ‎رد

  35. ردو عليه تكفون

    انا متزوج وما عندي عيال وساكن عند الوالده وانا وزوجتي مو موضفين هل يحق لنا نسجل فيه اتمنا الرد سريع تكفون

    ‎رد

  36. ساره

    اذا احنا عائله من ثلاث اشخاص بس بكرت العائله ٢ فقط وحده مطلعه بطاقه احوال وغير متوظفه هل يحتسب انها ٣ اشخاص

    ‎رد

  37. محمد

    السلام عليكم راتبي 5000 والزوجة يجيها حافز 2000 وعلي قسط تسليف 800 وايجار شقه 12000 في السنة بدون اطفال كم الدعم

    ‎رد

  38. جود

    انا مطلقه وساكنه امي وليس لدي اطفال وما يشملني راتب الوالد الله يرحمه ولكن من مستفيدين من ضمان الاجتماعي هل يشملني حساب مواطن ؟

    ‎رد

  39. موسي الدقساني

    انا راتبي 34 الف يشملني

    ‎رد

  40. عزوو

    االمشكلة كلكم تسألون ولا في احد يجااوب 😒

    ‎رد

  41. ابو سليمان

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    اسئل الله من واسع فضلة ان يرزقنا ويرزقكم ماتتمنون
    وابشرو بالخير ان شاء الله بعد جلاء هذه الغمه على هذه الامة ستعيشون ان شاء الله وماتلقون من يأخذ اصدقتكم . فصبرا جميل والله المستعان

    ‎رد

  42. عدنان

    نصيحه مني لكم لوجه الله ،، تبون كثرة الرزق وبإذن الله طبعا ،، يا ناس يا جماعه أكثروا من الأستغفار وأكثروا بعد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،، رددوا طول يومكم ،، لا تقول تعبت ومدرب إِيش ،، خلوا طول يومكم بذكر الله مره ،، وبإذن الله سوف ترون حياتكم تغيرت ٣٦٠ درجه

    ‎رد

  43. امل الغامدي

    اللي بالضمان كم يصرف لهم من حساب المواطن ومتى يكون الصرف

    ‎رد

  44. sosa

    لماذا لاتضاف الزوجه الثانية ضمن التابعين
    هل المشكلة في الأحوال المدنية ام في البرنامج

    ‎رد

  45. زوجه مقهوره

    السلام عليكم الصراحه انا ابي افهم وليه يحسبون راتب الزوجه مع الزوج طيب شرعا ان المراه ماتعطي زوجه ولا هلله لو هي تملك مال قارون وهم وش يبون يعني غصب اعطيه مو بكيفك طيب انا عندي اهلي ومحتاجين وزوجي بعد محتاج بس الاولى اهلي طبعا وغير كذا زوجي متزوج امراه ثانيه يعني سوال الحين تحسبون راتبي وراتبه ليه شرعا هو الي يعيل مو المراه تعيل الزوج والعائله الحين انتم تضغطون على الزوج لياخذ راتب زوجته السوال الاول اذا كان الزوج راتبه ضعيف وعنده زوجتين احداهما موظفه ولديه ٩افراد من الاسره غير والدته وش السواه ولايوجد اي دخل مادي اخر
    السوال الثاني طيب الحين راح تصير مشاكل بين كل زوجين بسبب هالشرووط واصل صعب على اي رجل انه ياخذ من زوجته ويعيل بها افراد عائلته بلله نبي رد تكفون يا اهل الخبره بحساب مواطن

    ‎رد

  46. ام عبدالله

    1 – اناوزوجي وثلاث ابناء في بيت ملك . ولكن بدون كهرباء حكوميه
    2 – لدي سجل تجاري ولكن تم بيع المحل وبقي السجل ولايوجد على كفالتي اي عماله اجنبيه يعني دخلي صفر
    3 – يوجدعقار لدى زوجي في المنطقةالجنوبيه وقدحصل على القرض العقاري لبنائه ولم يكتمل حتى الان . والبنك العقاري على وشك بدء حسم اقساطه
    4 – يبلغ راتب زوجي 13267 ريال اجمالي الاقساط التي على زوجي تساوي 8929 ريال .
    1 – 4520 ريال قسط لبنك الراجحي
    2 – 1355 ريال قسط السياره من نفس البنك
    3 – 1388 ريال اقساط اخرى
    4 – 1666 ريال للبنك العقاري
    ……………………………………………………………………….
    —-(( 4338 ريال المتبقي من الراتب ))—–
    السؤال – هل سيشملنا حساب مواطن أم لا ولماذا وكيف الطريق للحصول عليه في ضل ماسبق ذكره

    ارجوا منكم الاجابة

    ‎رد

  47. مرزوق محب زوجاته

    متزوج اربع حريم وعندي 15 ولد والدخل تحت 8 الاف يشملني ولا لا ؟

    ‎رد

  48. غير معروف

    طيب حنا طلاب نتضر كثير من ارتفاع السعر هل يشمل طلاب الجامعه ولا لا ؟؟

    ‎رد

  49. غير معروف

    هل الطلاب الي ينزل لهم مگافأت يشملهم ؟

    ‎رد

  50. ربي يسهلها ان شاء الله

    اللي ارمله وعندها خمس بنات مش متزوجات وراتب تقاعد الوالد 3000 يشملهم ولا لا وكمان اذا كانت بنت مو متزوجه وراتبها 3000 يشملها ولا لا اذا كان يشمل كيف تسجيل والتسجيل بالكرت العائله ولا كل شخص ببطاقته ياليت تفيدوني

    ‎رد

  51. ربي يسهلها ان شاء الله

    سؤال اللي ارمله وعندها خمس بنات مو متزوجين وراتب التقاعد الوالد 3000 بشملهم ولا لا وكيف التسجيل بكرت العائله ولا كل وحدة ببطاقتها ياليت تفيدوني شنو وكمان اذا في وحده مو متزوجه وؤاتبها 3000 يشملها ولا لا

    ‎رد

  52. يارب عونك

    معلقه لا وظيفه ولا مصروف عندي طفل يشملني أسجل ولالا؟
    لَّان مع اهلي سجلو رفضو اسمي عشان طلع لهم متزوجه
    اقدر أسجل لحالي؟!
    أرجو الرد

    ‎رد

  53. الله لا يحوجنا

    وين الذمة والضمير والكرامة يا اخوان بعضكم راتبه عشره الاف وفوق ولا عليه قروض وبيت ملك خلاص وش تبي تسجل بحساب المواطن عطو فرصة للي بيوتهم اجار ورواتبهم تحت العشرة خافوا ربكم ولا تطمعون الطمع شين

    ‎رد

  54. م

    كم ينزل للعاطلين عن العمل

    ‎رد

  55. تركي

    من لديه عماله على اسمه وراتبه قليل هل يستحق التسجيل في حساب المواطن

    ‎رد

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