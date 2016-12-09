وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تحفيظ القرآن بشرورة

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات سعوديين متعاونيين لتعليم القرآن الكريم، للعمل في حلقات التحفيظ “بنين – بنات”، ولمدة 85 دقيقة للحلقة (العصر – المغرب)، وبمكافأة شهرية (من 600 إلى 800 ريال)، وفق الشروط التالية:
1- اتقان تلاوة القرآن الكريم.
2- ألا يقل حفظ المتقدم عن جزئين.
3- الإلمام التام بأحكام التجويد.
4- الالتزام بمظهر المعلم القدوة للطلاب والملتزم من بسنة النبي محمد.
متطلبات التسجيل:
صورة من (الهوية الونية – المؤهل الدراسي – الخبرات والدورت إن وجدت)، وتسلم الملفات لقسم شؤون الموظفين بالجمعية.
وللاستفسار: (هاتف: 0175323004 – فاكس: 0175321799).
كما أعلن معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم التابع للجمعية عن توفر وظائف شاغرة للسعوديات، بمسمى “معلمة قرآن وعلوم شرعية”، للتدريس في المعهد بشرورة، للعمل 5 ساعات صباحية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وفق الشروط التالية:
1- شهادة حفظ القرآن الكريم.
2- شهادة دبلوم إعداد معلمات القرآن.
3- بكالوريوس في التخصص الذي تدرسه.
4- خبرة كافية في مجال تعليم كتاب الله تعالى.
5- دورات تدريبية لا تقل عن 20 ساعة تدريبية.
6- معرفة تامة باستخدام الحاسب الآلي.
7- حسن العلاقة بكوادر العمل القرآني النسائي.
8- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
المهام والمسؤوليات:
1- إجادة تدريس القرآن الكريم وتجويده.
2- تدريس العلوم الشرعية.
3- الإلمام بمقررات المعهد هنا.
4- الإبداع في استخدام الاساليب التعليمية.
5- القدرة على تفعيل الانشطة المصاحبة.
وأوضح المعهد، أن على الراغبات تقديم ملف يحتوي على “السيرة الذاتية، وصور الوثائق والشهادات”، وتسليم الملف لإدارة المعهد، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: furqan1437@hotmail.com ، وآخر موعد لاستقبال الملفات في تاريخ 30/ 3/ 1438هـ.
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