وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تحفيظ القرآن بشرورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة عن حاجتها إلى معلمين ومعلمات سعوديين متعاونيين لتعليم القرآن الكريم، للعمل في حلقات التحفيظ “بنين – بنات”، ولمدة 85 دقيقة للحلقة (العصر – المغرب)، وبمكافأة شهرية (من 600 إلى 800 ريال)، وفق الشروط التالية:

1- اتقان تلاوة القرآن الكريم.

2- ألا يقل حفظ المتقدم عن جزئين.

3- الإلمام التام بأحكام التجويد.

4- الالتزام بمظهر المعلم القدوة للطلاب والملتزم من بسنة النبي محمد.

متطلبات التسجيل:

صورة من (الهوية الونية – المؤهل الدراسي – الخبرات والدورت إن وجدت)، وتسلم الملفات لقسم شؤون الموظفين بالجمعية.

وللاستفسار: (هاتف: 0175323004 – فاكس: 0175321799).

كما أعلن معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم التابع للجمعية عن توفر وظائف شاغرة للسعوديات، بمسمى “معلمة قرآن وعلوم شرعية”، للتدريس في المعهد بشرورة، للعمل 5 ساعات صباحية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وفق الشروط التالية:

1- شهادة حفظ القرآن الكريم.

2- شهادة دبلوم إعداد معلمات القرآن.

3- بكالوريوس في التخصص الذي تدرسه.

4- خبرة كافية في مجال تعليم كتاب الله تعالى.

5- دورات تدريبية لا تقل عن 20 ساعة تدريبية.

6- معرفة تامة باستخدام الحاسب الآلي.

7- حسن العلاقة بكوادر العمل القرآني النسائي.

8- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

المهام والمسؤوليات:

1- إجادة تدريس القرآن الكريم وتجويده.

2- تدريس العلوم الشرعية.

3- الإلمام بمقررات المعهد هنا.

4- الإبداع في استخدام الاساليب التعليمية.

5- القدرة على تفعيل الانشطة المصاحبة.

وأوضح المعهد، أن على الراغبات تقديم ملف يحتوي على “السيرة الذاتية، وصور الوثائق والشهادات”، وتسليم الملف لإدارة المعهد، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: furqan1437@hotmail.com ، وآخر موعد لاستقبال الملفات في تاريخ 30/ 3/ 1438هـ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :