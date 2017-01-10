حبس رئيس بلدية 3 سنوات في قضية رشوة بمكة

المواطن – مكة المكرمة

قضت محكمة مكة المكرمة الجزائية بسجن رئيس بلدية فرعية، ثلاث سنوات لاتهامه بالإخلال بمهام وظيفته وتورطه في قبول رشوة.

وقضت المحكمة بتغريم رئيس البلدية المرتشي مبلغ مليون ريال، فيما عاقبت المحكمة ذاتها وسيطاً عقارياً متورطاً مع رئيس البلدية في جريمة توسط وقبول رشوة بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، يؤكد فيه أن أحد الوسطاء العقاريين ورئيس بلدية إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء لها، بحسب “عكاظ”.

ونصبت الأجهزة الأمنية كميناً للقبض على الوسيط العقاري ورئيس البلدية وهما يتقاضيان الرشوة.

واستمعت المحكمة لمقطع فيديو عن تفتيش سيارة رئيس البلدية وضبط مبلغ الرشوة، واطلعت على محضر تفريغ المكالمات والتسجيلات الصوتية بين المخبر ورئيس البلدية والوسيط العقاري.