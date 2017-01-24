“شجرة” تتسبب في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين على طريق المسيال بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

لقي شاب مصرعه فيما أصيب سته آخرون بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة و بليغة إثر حادث أصطدام مركبة من نوع فورد بإحدى الأشجار التي تتوسط بين مساري طريق المسيال ” وادي وج ” و انشطار المركبة إلى نصفين.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق المؤدي إلى شهار لأكثر من ساعتين وتحويل المركبات مع الشوارع الفرعية ، فيما باشرت عدد من الجهات الأمنية موقع الحادث ، كما هرعت عدد من فرق إسعاف الهلال الأحمر ونقلت المصابين إلى المستشفيات.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الاحمر بالطائف عند الساعة ١١:٥٠م بلاغ من مواطن مفاده عن وجود حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عدداً من الشباب وذلك على طريق وادي وج امام مطعم الرياض . و أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي ان غرفة العمليات تلقت البلاغ والتي بدورها وجهت خمس فرق اسعافية وفرقتين تدخل سريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي. و أضاف: عند وصول الفرق اتضح ان بالموقع سبع حالات احداها انتقلت الى رحمة الله وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الاسعافية لبقية المصابين والانتظار لحين تم تحرير المحتجزين في المركبة. وتابع “تم نقل خمس اصابات الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي واصابة الى مستشفى الامير منصور العسكري حيث تراوحت الاصابات من متوسطة الى بليغة”.

ولازال طريق المسيال “وادي وج ” يواصل حصد أرواح الأبرياء على الرغم من مطالبات أهالي المحافظة من المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة و استحداث جسور مشاه حتى يتمكن المشاه من العبور في أمان ، إلا إن مطالباتهم باتت حبيست الأدراج و الطريق يواصل حصد الأرواح.

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