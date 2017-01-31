هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

2017/01/31
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حساب المواطن, حصاد اليوم
6090035
290
طباعة
المواطن - شريف النشمي

كشف المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن رابط بوابة برنامج حساب المواطن

ونشر العصيمي رابط بوابة التسجيل ‏للتسجيل في ⁧‫برنامج حساب المواطن‬⁩.

‏وقال حساب المواطن : يسعدنا تلقي طلبات التسجيل في برنامج ⁧‫#حساب_المواطن‬⁩ إلكترونياً من خلال الرابط  https://www.ca.gov.sa/#/home

اسأل حساب المواطن

قد يعجبك ايضاً

ابن صخيل يحصل على الدكتوراه

حصل، فضيلةُ الشيخ ضيف الله بن باتل ابن