هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

الساعة 5:15 مساءً

المواطن - شريف النشمي

كشف المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن رابط بوابة برنامج حساب المواطن

ونشر العصيمي رابط بوابة التسجيل ‏للتسجيل في ⁧‫برنامج حساب المواطن‬⁩.

‏وقال حساب المواطن : يسعدنا تلقي طلبات التسجيل في برنامج ⁧‫#حساب_المواطن‬⁩ إلكترونياً من خلال الرابط https://www.ca.gov.sa/#/home