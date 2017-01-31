هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

2017/01/31
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حساب المواطن, حصاد اليوم
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293
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المواطن - شريف النشمي

كشف المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن رابط بوابة برنامج حساب المواطن

ونشر العصيمي رابط بوابة التسجيل ‏للتسجيل في ⁧‫برنامج حساب المواطن‬⁩.

‏وقال حساب المواطن : يسعدنا تلقي طلبات التسجيل في برنامج ⁧‫#حساب_المواطن‬⁩ إلكترونياً من خلال الرابط  https://www.ca.gov.sa/#/home

اسأل حساب المواطن
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293 مشاراكات

  1. لولو

    اخوي انا متزوجه وموظفه قدمت على جساب المواطن مع العلم انى زوجي لايعمل وموقفه خدامته هل يحق لي الاستفاده من حساب المواطن بما انى زوجي لايعمل وراتبي قليل

    ‎رد

  2. خالد مطري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا ابن مواطنه ومتزوج واسكن لوحدي قمت بتسجيل في حساب امواطن ولاكن يقول الموظفه أتت لايشملك النضام افيدونا بارك الله فيكم

    ‎رد

  3. باقة ورد

    مطلقة ولدي 5 ابناء في حضانتي ذهبت للمحكمه لاستخراج صك اعاله طلبوا مني الجهه التي ساقدمها لهم عندما اخبرتهم ان حساب المواطن يطلب من الام المطلقه اثبات الاعاله قال حساب المواطن ماعنده صلاحيه
    للعلم انا سجلتهم معي والاب سجلهم ايضا بالرغم من انه لاينفق عليهم

    ‎رد

    1. عبدالله عبدالرحمن

      اتوقع حساب المواطن يعتمد بيانات رب الأسرة
      والله أعلم

      ‎رد

  4. توتو

    انا مو سعوديه عادي ا سجل بس زوجي سعودي

    ‎رد

  5. المدينه

    المدينه ..انا عاطله ولدئ بطاقه هويه وحساب هل يسير اقدم في حساب المواطن؟؟؟؟

    ‎رد

  6. غير معروف

    المدينه ..انا عاطله ولدئ بطاقه هويه وحساب هل يسير اقدم في حساب المواطن؟؟؟؟

    ‎رد

  7. غير معروف

    انا سجلت برقم جوال غلط والجوال لي سجلت به مقطوع ايش اسوي

    ‎رد

  8. غير معروف

    التسجيل شبه مستحيل معقد لليل

    ‎رد

  9. norah

    السلام عليكم لو سمحتو انا سجلت بحساب المواطن وخلصت وطلع لي بخانة الطلب انه مكتمل بدون مرفقات أيش معناته وما جاني رساله أكتمل الطلب ولا لا افيدوني بهالشي ربي يسعدكم ويوفقكم

    ‎رد

  10. me

    انا متزوجه رجل لايملك رقم مدني هو واطفاله واسمي بضمان مع ابوي هل اقدر اسجل لحالي وارفق ابنائي وزوجي

    ‎رد

  11. غير معروف

    أكيد يشمل كلك

    ‎رد

  12. حلا

    انا متزوجه وزوجي سجل وانا كمان سجلت ينزلي انا والا بس ينزل لزوجي اللي يعول

    ‎رد

  14. ليلى

    انا زوجي عسكري راتبه ٧٣٨١مع العلاوات والبدلات و٥٥٠٠ تروح قروض واجار شقه وانا طالبه بالجامعه اخر سنه وتنزل لي مكافئاه٩٩٠ بس لما سجلت ما حطيت اني استلم مكافئاه اللي سجلت لي قالت مو لازم ياترا فيه مشاكل ؟! وبعدين هما كاتبن الراتب والبدلات يعني بدون علاوات وزوجي مصمم نحط بالعلاوات ؟!فيدوني

    ‎رد

  15. ابو زياد

    طيب وكيف اسجل انا فيه للحين ماطلعلي صفحة الطلب

    ‎رد

  16. المحترم

    سهلت يض العلومات خظاء كبف اعدلها

    ‎رد

  17. غير معروف

    انا سجلت في حساب مواطن
    وجئت ابغى أسجل بنتي يقول رقم الجوال متكرر
    ايش الحل افيدوني

    ‎رد

  18. غير معروف

    هههههههههههههههههههههه الى متى بس نسجل ولا نشوف شي واقعي

    ‎رد

  19. ام الغلا والحنان

    تخيلو زوجي سعودي وانا سعوديه من الان يقول بجمعها وماني معطيكي وبتزوج عليكي بيها هذا ايه ذَا ياربي فرج لناس وكرب لناس وايش أسوي بالله كيف أخليه ماياخذها حسبي الله عليه جاب لي الهم والغم سرت بس أفكر اخذها انا لي ومايطولها كيف بالله دلوني جزاكم الله خير

    ‎رد

  20. غير معروف

    علي إيقاف خدمات في المرور هل يشملني

    ‎رد

  21. ام عبد الرحمان

    انا ام مواطن هل الاستلام ياخده ولدي ام انا من يستلمه

    ‎رد

  22. غير معروف

    هاي

    ‎رد

  23. عبدالله

    سجلت ولم يصلني رساله

    ‎رد

  24. غير معروف

    انا ام موطن سعودي ينفع اسجل في حساب موطن

    ‎رد

  25. طالبة

    ان بامتوسطة اقدر اسجل

    ‎رد

  26. طالبة

    انا بالموسطة اقدر اسجل

    ‎رد

  27. كحيلان

    سؤال لو سمحتولي طلقتي مسجلة فضمان اهي العيال لأني معطيها ولاية طبعن سجلوه تلقائين طبعن كيف اسجل انا

    ‎رد

  28. غير معروف

    عندي اخت ما عندها حساب بالبنك عادي احط ايبان والدتها او وحدة من اخواتها ؟!

    ‎رد

  29. ام عبده

    انا ارمله توفى زوجي وهو عسكري في جيزان على الحد الجنوبي ولي 7 أطفال وما عندنا ضمان وﻻ راتب عشان عليه دين موقف راتبه يشماني حساب المواطن وساكنه في شقه ايجار

    ‎رد

  30. الحويطي

    مايشمل اي بنت حتى ماتسون زحمه

    ‎رد

  31. ابو غلا

    هل يتم تسجيل مكافاة الطالب في النظام

    ‎رد

  32. القناعه كنر

    ربنالاتجعل الدنيا اكبر هننا

    ‎رد

  33. غير معروف

    كيف اقدر أغير رقم الجوال في حساب المواطن لأن رقم الجوال مفصول أفيدوني الله يجزاكم خير

    ‎رد

  34. نوره

    انا مطلقه وابوي متوفي الله يغفر له ويرحمه والتقاعد حق ابوي بأسمي واسم امي استلم ١٢٥٠ ومسجله سعوده واستلم ٣٠٠٠ اذا جيت عند بيانات الدخل احط راتبي والا راتب التقاعد حق ابوي

    ‎رد

  35. نوره

    الله يعافيكم انا مطلقه وابوي متوفي واستلم تقاعد ابوي ١٢٥٠ ومسجله سعوده بـ ٣٠٠٠ اذا وصلت لبيانات الدخل احط راتبي والا راتب التقاعد حق ابوي

    ‎رد

  36. AshAsh

    اسلام وعليكم لالا جميع حبه اقولكم يشمل كل موطن سعودي او موطنه سعوديه طبع راتبك اقل من 3000 الف ويشمل المراء عطله طبعن الي يبي يسجل فيه رابط فواق مكتوب بلون الاحمر وشكراااااا الله يرزقكم جميعن

    ‎رد

  37. ام عبدالرحمن مكه

    زوجي راتبه اكثر من عشرين الف ماشاالله لاقوةالابالله وعليه قرض سكني وسيارة وعندي منو اربعه اطفال هل يشملنا ولالا..؟؟؟

    ‎رد

  38. محمد خالد اليسمين

    راتبي8000

    ‎رد

  39. غير معروف

    انا يتيمه وغير متزوجه وعمري فوق الاربعين كيف يصرف لي

    ‎رد

  40. عبدالله باصمد

    قدمت ولم تصلني رساله علي دالك ارجو منكم افادتي حيت ان بياناتي كامله وتم التاكد من دالك

    ‎رد

  41. ام عبدالله @

    السلام عليكم انا طالبه ادرس ب فلوس وماعندي دخل ولا وظيفه غير زوجي بعد الله هل يشملني حساب المواطن ؟؟

    ‎رد

  42. غير معروف

    طيب اللي معاه بطاقه زائر. ممكن يقبلوة

    ‎رد

  43. ياسمين

    هل يشمل الطلاب؟

    ‎رد

  44. عبود صديق خلود

    الله كريم

    ‎رد

  45. غير معروف

    انا متزوجه بس زوجي مايصرف علي ابد وعندي بنت وحالتي الماديه سيئه جدا وجامعيه ولم أجد وظيفه اتمنى يشملني حساب المواطن عشان أقدر اصرف على بنتي وعلى نفسي والله يرزقنا من فضله

    ‎رد

  46. غير معروف

    انا متزوجه بس زوجي مايصرف علي ابد وعندي بنت وحالتي الماديه سيئه جدا وجامعيه ولم أجد وظيفه اتمنى يشملني حساب المواطن عشان أقدر اصرف على بنتي وعلى نفسي والله يرزقنا من فضله

    ‎رد

  47. ام مريم

    انا متزوجه هل التابعين للزوجة الأطفال والزوج لم اسجلهم هل التسجيل صحيح

    ‎رد

  48. خالد الشمري

    انا متزوج وعندي ابنا والنظام مايقبلني الا اعزب وش الحل

    ‎رد

  49. ابو أريج

    مساء الخير
    والله كل شي واضح

    ‎رد

  50. ابو حتا

    انا ابي احد يسجلني بحساب المواطن واعطيه ريال تكفون الله يخليكم تكفون

    ‎رد

  51. ابو حتا

    انا ابي احد يسجلني بحساب المواطن واعطيه ريال تكفون ياجماعة الخير تكفون

    ‎رد

  52. غير معروف

    طيب

    ‎رد

  53. ملاك

    وش مستفدين من حساب مواطن دام راح ينزل علي حساب رب الاسره وربي شي يقهر

    ‎رد

    1. ابو أريج

      ينزلك في حالة وحدة اذا معاك عقد ايجار وفاتورة كهرباء باسمك وهذي سهلة

      ‎رد

  54. غير معروف

    سجلت في حساب المواطن وارسلولي تم تسجيلك بنجاح مع أني لم أكمل بعض البيانات ولما حاولت ادخل من سجيل دخول مرة ثانية لاستكمال البيانات يقول دخول خاطئ وتأكد من رقم الهوية المدخل وكلمة المرور

    ‎رد

  55. الله يعنيني بزوجة رابعه مليونيرة

    أنا موظف حكومي راتبي 5500 علي أقساط البنك 2400 ريال وعلي أقساط لبنك التسليف 1550 ريال ومتزوج 3 نساء وعندي 13 طفل واسكن شقق بالايجار والديون واصلة علي إلى 500الف ريال وش بيعطيني حساب المواطن …. الله يرزقنا والله لو كان الفقر رجلا لقتلته وارحتكم منه واعدموني بساحة الفقرااااءءء

    ‎رد

  56. *

    يا ليت توفروا امكانية التسجيل لاهل الضمان بنفسهم ليتمكنوا من إضافه حساباتهم الخاصة فيهم لإضافة المبالغ فيها و ليس بحساب ولي الامر .

    ‎رد

  57. *

    يا ليت يوفروا لاصحاب الضمان إمكانية التسجيل بنفسهم و يكون لهم حساب خاص فيهم تنضاف في الفلوس في حسابهم الخاص و ليس بحساب ولي الامر

    ‎رد

  58. حنين

    انا متزوجه وزوجي الي يصرف وماعندي دخل هل يشملني البرنامج

    ‎رد

  59. غير معروف

    انا متزوجة وزوجي اللي يصرف وعاطله يشملني البرنامج

    ‎رد

  60. الكعبي

    الحين متى بيصرفوا حق حساب المواطن

    ‎رد

  61. ام هيمو

    أنا اجنبيه متزوجة سعودي ولدي عيال هل يحق لي التسجيل ف حساب المواطن علمآ أني لست مسجلة ف كرت العائلي لان معاملتي باقي ماخلصت ولدي جواز

    ‎رد

  62. ام هيمو

    أنا اجنبيه متزوجة سعوديوعندي عيال
    هل يشملني التسجيل ف حساب المواطن
    علمأ أني ليس مسجلة ف الكرت العائلي ولدي جواز

    ‎رد

  63. الريان

    مايشمل احد فكونا

    ‎رد

  64. مغترب ينتظر الموت

    انا مغترب عن اهلي وشغال بشركة بالقصيم مرتب 3600 ريال مع العلم ان اهلي بحائل وساكن عند عمي والراتب بالوقت الراهن مايكفي كيف وقت غلاء الأسعار مع الأخذ بالحسبان اني لا استطيع الاستفادة من حساب المواطن وانا بأمس الحاجة له

    ‎رد

  65. ؟؟

    انا لدي سجل تجاري وهما كاتبين في حال اتضح انه فيه سجل تجاري وماذكرت هذا الشي يفقدوني الأهليه بالرغم انه مافي سؤال في التسجيل عن اذا كنت املك حساب اولا كيف أقولهم اني لدي سجل تجاري

    ‎رد

  66. ام محمد

    اريد فلوس لى انا ولا ولادى

    ‎رد

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