هنا رابط التسجيل في حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي
كشف المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن رابط بوابة برنامج حساب المواطن
ونشر العصيمي رابط بوابة التسجيل للتسجيل في برنامج حساب المواطن.
وقال حساب المواطن : يسعدنا تلقي طلبات التسجيل في برنامج #حساب_المواطن إلكترونياً من خلال الرابط https://www.ca.gov.sa/#/home
المزيد من الاخبار المتعلقة :
حساب المواطن يحتسب الأسهم من ضمن الدخل .. ولا يشترط ادخال الحساب المخصص للراتب
صورة وفيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن
“العمل”: حساب المواطن لا يلغي حافز ولا الضمان الاجتماعي
حساب المواطن يحتسب الأسهم من ضمن الدخل .. ولا يشترط ادخال الحساب المخصص للراتب
صورة وفيديو يوضح خطوات التسجيل في حساب المواطن
“العمل”: حساب المواطن لا يلغي حافز ولا الضمان الاجتماعي