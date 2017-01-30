هنا.. أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية لوظائف جامعة بيشة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

اعتمد مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي نتيجة الاختبار التحريري للمسابقات الوظيفية وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل فرع وزارة الخدمة المدنية في عسير، واللجنة العليا للمسابقات الوظيفية في الجامعة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني بأن المقابلات الشخصية ستبدأ لمن اجتاز الاختبار التحريري بدءاً من ١٤٣٨/٥/١٨ وفق جدول زمني يوضع على الموقعْ وتصل المرشحين رسائل نصية على جوالاتهم بذلك.

ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي من هنا

صرح بذلك المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور غرم الله بن دخيل الله العلياني







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