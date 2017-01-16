هنا طريقة الاستعلام عن أرقام المستفيدين من برنامج #سكني

المواطن – سعد البحيري

أكد المشرف على الصندوق العقاري أيهم اليوسف، أن الهدف من شراكة الصندوق العقاري مع البنوك في توفير التمويل للمنتجات السكنية هو زيادة الموارد المالية لخدمة أكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقال اليوسف خلال مشاركته في برنامج ساعة في الاقتصاد على قناة “الإخبارية” إن الاستعلام عن أرقام المستفيدين متاح بشكل شهري عبر موقع سكني وبوابة الصندوق العقاري على الإنترنت.

وأضاف اليوسف أن مستحقي دعم الصندوق العقاري بإمكانهم شراء وحدة جاهزة أو البناء الشخصي أو الاستفادة من منتجات برنامج وافي، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية المسكن وتدرجه حتى يتم صرف الدفعات للمستفيد الذي اختار البناء الشخصي.

وقال اليوسف:” نهدف لإنهاء قوائم الانتظار التي تحتوي على أكثر من 500 ألف مواطن خلال 5 سنوات مقبلة” مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك نظام حسابي عبر موقع الصندوق العقاري الإلكتروني لمساعدة المتقدم في معرفة الدعم المستحق له.